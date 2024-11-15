別只去GU！遊日本必逛5大平價服裝潮牌　CP值高型格Tee低至HK$50

到日本旅行時不少港人都會喜歡去掃貨買平衫，但其實除了Uniqlo和GU之外，日本還有不少價錢親民的選擇。《開罐》就為大家集合了5間年輕人都經常逛的連鎖服裝店，性價比一流，絕對不容錯過啊！



【1】Honeys

Honeys主打簡約時尚風格的女生服飾，不論是休閒裝還是返工衫都可以在這裏找到。在日本全國有數百間分店，在銀座、新宿、池袋及淺草等百貨公司和旅遊區都能找到他們的店舖。他們亦常有合作商品，喜歡Chiikawa、Sanrio、Mofusand和迪士尼等角色的大家不妨多加留意。服裝大部分價格也只是1,000至5,000日圓（約$50至$250港元），還經常會有折扣優惠，就算多買幾件都沒有罪惡感。👉👉👉Honeys店舖地址

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【2】しまむらShimamura

Shimamura有齊適合男女老幼的服裝，而且還是由內到外、由頭到腳，衫褲鞋襪、內衣、飾物和手袋都有。甚至還有寢具、家具用品及小雜貨。因獨特聲線而受到關注的日本歌手Ano亦經常在這裏購物，也數次合作推出商品。Shimamura也是經常與動漫、插畫家、偶像等品牌合作，商品價錢甚至低至1000日圓以下（大約$50港元），一家大細都可以買得盡興。👉👉👉しまむらShimamura店舖地址

【3】graniph

人氣品牌Graniph主打簡約時尚，衣服上以印燙或刺繡加上各種動物、景觀，合型格與可愛於一身。T-shirt價前由約1,000日圓（約$50港元）起，各種外套及棒球褸亦是2萬日圓以內（約$1000港元），是必買之選。👉👉👉graniph店舖地址

【4】OLIVE des OLIVE

OLIVE des OLIVE創立於1984年，以「休閒、日常、運動」為主軸，出售各種滲透著少女氣息的潮流混搭風格。價錢介乎2,000至1萬日圓（大約$100至$500港元），在東京原宿、澀谷109、池袋Sunshine City及新宿都有分店。👉👉👉OLIVE des OLIVE店舖地址

【5】MOUSSY

MOUSSY的服裝較有設計感，主打街頭及休閒風格。各種時尚牛仔褲、上衣、外套和飾品配件，深受年輕一代的喜愛。雖然價錢比起其他商店稍高，但約5,000日圓起亦有交易（大約$250港元）。若大家喜歡比較型格的單品，Moussy也是不錯的選擇。👉👉👉MOUSSY日本店舖地址