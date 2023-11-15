港女怒轟大媽港鐵爭位坐短片瘋傳泰國　一原因被乘客圍插下場超慘

相信大部分香港人出行的主要交通工具都是地鐵，在返工放學的繁忙時間難免都要逼地鐵，見到有位坐當然要去「霸位」，雖然大部分香港人都會禮貌讓座，但近日有位港女就因與大媽搶位未果，最後更在地鐵大駡大媽。



Facebook:Tayanin Suvarach截圖

近日有位在港泰女在自己Facebook社交平台上分享一段影片，影片中一位港女在港鐵大駡大媽，瞬即引起車廂其他乘客的注意，更在自己的貼文附上一句泰文表示「你怎麼一點善意都沒有呢？你還年輕，還去爭取一個老人家的坐位...這可以嗎？」，影片隨後被轉載至Facebook香港突發事故報料區及討論區，影片隨即引起受到關注，也引起不少網民熱烈討論。

影片中的港女聲稱自己已經走到座位前面，大媽卻强行「霸了她的位」，怒罵大媽「我已經行到呢到」、大媽其後不斷解釋自己也是與港女一樣行過來，「你行我又行過來」。而其他乘客都紛紛力撐大媽，質疑港女「咁大聲做咩呀」，甚至有其他老人家讓座港女，但港女仍堅持己見「唔係，我唔需要坐，但你咁樣做就係唔啱，霸位都唔係咁霸啦，係咪啊。」

Facebook:Tayanin Suvarach截圖

而港女因聲量太大也引起其他乘客的關注，不少乘客都走過來幫大媽説話，大閙港女「人地都幾十歲，你呢D後生女真係」、「靚女，你都睇吓人哋幾十歲人啦」，港女反駁「你有幾老啊，八十幾歲啊？」其後大媽打算「讓座」給港女，但港女依然堅持己見，「我不需要你讓畀我，但你唔認，就係你唔啱」，大媽隨後提出報警處理，港女才「收聲」告一段落。

Facebook:Tayanin Suvarach截圖

而影片被轉發之後引起不少網民熱烈討論，「泰國人都笑妳啦垃圾，就算真係唔啱都讓下啦 何況有時都冇話啱與錯，你爭唔到位係妳技不如人啫」、「其他啲老人家都是怕咗佢，讓座畀佢佢仲要喺度嘈」、「唔係要坐，咁嘈乜？」、「起碼都老過你啦？」、「就算你坐咗喺度，其實見到老人家，大部分人都會起身讓啦…你又健步如飛，又唔係大肚，又唔似殘疾。腦殘又唔可以當係有需要人士….. 何必呢」。