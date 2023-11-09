日本中學推「最豪華午餐」學生一人一隻松葉蟹 網民：呢啲咪教育

11月蟹季當造，香港人就狂食大閘蟹，日本則是昂貴的松葉蟹產季，早前富山縣還舉行首次松葉蟹競投，有4隻松葉蟹被評定為最高「五輝星」，其中一隻售價更高達280萬日圓（約14萬港元）。這般昂貴的松葉蟹打工仔也未必捨得食，但日本有一間學校的中學生就超幸福，因為學校竟安排了一人一隻松葉蟹做午餐，真的幸福滿廿滿！



UX新潟テレビ21YouTube截圖

綜合日本媒體報導，日本新潟縣政府與村上市國中合作，讓70名中學生能在營養午餐中品嘗到價值2500日圓起跳（約港幣$130）的松葉蟹。雖然日本新潟縣的松葉蟹撈捕量排名日本第6，村上市的松葉蟹產量去年達75噸，是縣內最多，但該市的松葉蟹多數出口，當地居民很少機會食到高級松葉蟹，大部分學生並不知應該怎樣食蟹，所以當天還派出專業人士到場講解。

跟蟹蓋「搏鬥」一輪之後，學生們終於嚐到大啖新鮮蟹肉。不少學生透露，他們都是第一次食蟹，「第一次看到這樣的營養午餐，好感動」、「從沒食過蟹，原來蟹膏這麼美味」、「螃蟹的味道真高級」，而該餐午飯除了松葉蟹，還有鮟鱇魚燉煮的魚湯。

新潟漁會業岩船港分所所長伴田航表示，很高興學生們對吃得這麼開心，更希望未來會繼續提供其他海鮮給學校當作營養午餐食材，讓更多人品嚐在地美食。

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有香港網民在討論區中轉載了有關報導，有人大表羨慕，香港中學生只食某公司出品的午飯盒，「呢啲咪教育」，不過也有網民不表認同，指其實該蟹是地方特產才有蟹食，「香港係咪要食魚肉燒賣咖哩魚蛋雞蛋仔」，大家又對日本中學生的午餐有何睇法呢？