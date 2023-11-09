日本譚仔三哥推麻辣杯麵　湯底5小辣、網民大讚好食：流晒鼻水！

2022年3月譚仔三哥進軍日本，不但吸引了不少當地人試吃，亦吸引不少港人到店朝聖。日前譚仔三哥就與日清杯麵合作推出了一款麻辣拉麵，使用鷄湯底加上9種香料、還有3款配料，到底味道如何呢？



譚仔三哥首家日本分店於2022年3月開張（資料圖片）

不少港人都喜歡吃譚仔三哥，因此2022年3月三哥進軍日本時亦引起熱議，到當地旅行時不惜要排長龍，也不放過朝聖機會。現在日本除了位於新宿的首間分店之外，惠比壽和吉祥寺亦有分店，吸引一班忠實粉絲。11月6日譚仔三哥就與日清杯麵合作推出了一款麻辣拉麵，「兩秒賣一碗的香港人氣米綫要變成杯麵了！」。

11月6日譚仔三哥與日清杯麵合作推出的麻辣拉麵（GIGAZINE圖片）

根據官方所指，杯麵使用鷄湯底為基礎，加入唐辛子及花椒等9種香料，配上中粗麵，重現店舖5小辣的味道。而配料方面除了腩肉之外，還有豆卜和墨魚丸。製作時間較一般杯麵長，需要5分鐘。杯麵上亦附有一包特製香味油，在進食前最後加入。

日媒及網民在試吃杯麵後紛紛在網上分享食評。從圖片中看到杯麵鮮紅色的包裝非常醒目，煮好之後湯底的顔色也是店舖裏看到那種熟悉的顔色。有網民試吃後表示，鷄湯底的味道濃厚，麻辣的感覺也非常舒服。大讚杯麵不會太辣，相信不能吃太辣的一般日本人也能享受。

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有不少人亦讚杯麵裏的迷你「墨演」鮮味濃郁，與湯底很搭，又表示「食到流晒鼻水但係好好食」。不過，亦有部分網民表示，雖然「麻」的感覺足夠，但「辣」的部分不足。又指杯麵沒有使用米綫有點失望，「係幾好食，但都係米綫正啲」、「食完想去舖頭食」。

三哥杯麵限定於11月至12月期間售賣，建議價格一個未含稅278日圓（大約港幣14元）（圖自X）

杯麵預定於11月至12月期間售賣，在日本各便利店及超市等地方有售，建議價格一個未含稅278日圓（大約港幣14元）。如果大家最近會去日本旅行，不妨可以買一個試試啊！