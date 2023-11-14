日本票選「50路最強男神」賽果超意外！福山雅治、木村拓哉輸給他

不少50歲以上的男明星若保養得宜，即使年過半百都未必崩壞，一樣可以有型示人。近日日本Rankin Goo網站就票選日本50世代最靚仔的男藝人2023，多位知名俊男都入圍Top 10，不過第一名卻出乎意料之外，連木村拓哉和福山雅治都敗給他！



木村拓哉得第三令網民大跌眼鏡。（網上圖片）

根據Rankin Goo網站的報道，形容這些五十多歲的演員經過多年的努力和磨練，他們的演技和表現讓人印象深刻，並且在不同的角色中展現出多樣性和深度。當大家都以為木村拓哉穩守第一名的時候，沒想而最出人意表是，他只得第三名，不但輸了給福山雅治，還意外大敗給這個男神！

👇👇👇即睇日本50世代最靚仔的男藝人Top 10 👇👇👇

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第1位：竹野内豊

第2位：福山雅治

第3位：木村拓哉

第4位：藤木直人

第5位：仲村亨

第6位：西島秀俊

第7位：GACKT

第8位：東山紀之

第9位：阿部寛 資料圖片

第10位：及川光博

於1971年1月出生的竹野内豊一直都是型男，高中即開始擔任模特兒工作，1994年首度演出電視劇《初出茅廬》，95年演出電視劇《白色之戀》備受矚目，1996年在日劇《悠長假期》當中，其不羈形象迷倒不少女生，留鬚造型更成為標記，並靠這部電視劇獲得日劇學院獎最佳男配角獎。1997年跟反町隆史合演《beach boys》，平均收視率高達23.7%，也讓他成為一線演員。2001年首度進軍大銀幕，與陳慧琳演出《冷靜與熱情之間》，賣破27億日圓，更靠這部電影獲得影藝學院獎最佳男主角提名。