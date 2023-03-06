日本票選「最帥華人男星」排名　金城武排第8、MIRROR成員誰入圍?

近年不少華人明星都打入了國際市場，日本人再不限於只認識張國榮、成龍等巨星。早前就有日本網站みんなのランキング便票選了最靚仔華人男星排名，結果香港有逾10名男神入榜，至於名單當中有沒有近年在香港爆紅的MIRROR鏡仔份呢?即睇入榜名單！



今次日本網站みんなのランキング的「最帥華人男星」共有TOP 1-51，當中不少香港經典的男神都入圍，包括梁朝偉、郭富城、劉德華、成龍、古天樂，入榜名單中也有不少轉戰內地市場的港星，包括鍾漢良、陳偉霆，而大家熟識的台日混血兒金城武都入TOP 8。

近日內地劇在華人市場佔一席位，不少花美男在今次票選中都入選，例如做《延禧攻略》飾演傅恒一角而在香港爆紅的許凱都入十大，大家即睇TOP 1-10的入圍名單！

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第十一至五十一位的入圍男星中，終於見到香港人熟識的名字，張國榮雖然已離世近２０年，但仍入圍17位，成為眾香港男星中最帥的一位，接著是陳偉霆（22位）、劉德華 (23位)、梁朝偉(24位)、謝霆鋒(26位)、周潤發(38位)、古天樂（41位）、郭富城(44位)、李小龍(48位)以及成龍(第50位)。

至今近年在香港爆紅的男子天團MIRROR，可能在日本仍未有廣大知名度，所以在這次票選中未見有鏡仔入圍，希望將來有機會衝出亞洲啦！