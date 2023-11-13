Keeta外賣員被西客鬧黑面反應超淡定！網民大讚情商超高：嚟賣笑?

自從疫情過後，香港不少人的生活習慣改變，不論在家還是上班，在外賣App上叫外賣都比自己去買方便得多，但如果你是從事服務性行業的外賣員，在面對「西客」時你又會怎樣回應？



《愛．回家之開心速遞》劇照

近日有位Keeta外賣員在Facebook「Keeta外賣關注組」發佈了幾張相片，事源有位客人在Keeta上叫外賣，一整個外賣過程都順順利利，但就在客人收到外賣後，客人突然私信外賣員，怒斥外賣員在剛剛送上門時態度不佳，外賣員隨即將對話放上關注組，引起不少網民討論。

相片中客人直斥外賣員在送外賣時連基本態度都沒有，還學人送外賣，即使外賣員極有禮貌詢問「唔好意思，有什麽冒犯到你呢？」，客人卻自稱接受不了外賣員「黑口黑面」，建議外賣員表情管理可以做得更好。即使外賣員在多番極有禮貌的解釋後，客人仍然完全不買單，更毒舌大駡外賣員「唔怪之得你剩係可以送外賣，你開心咪得」。

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而外賣員的反應卻異常穩定，更跟客人十分有耐性「Sorry，我改變唔到你主觀想法」、「我只係送外賣，無意討好或者得罪你。」更淡定表示客人可以向Keeta反映，自己已就事情向客人解釋清楚。

事件一出後隨即引起不少網民熱議，這位外賣員被網民大讚其高情商，「我覺得你應得好好，起碼都想搞清楚究竟自己做錯咗啲咩先」、「你咁好氣應佢嘅？」、「勁呀，師兄」。更有不少網民大駡客人「西客」、「白卡」，評價其行爲極不合理，「洗唔洗鋪紅地毯，打哂燈，搵埋明星嚟送外賣俾佢？」、「有D西客自以為叫左外賣就大晒，要服侍埋佢」、「有小費咪笑」。更有同是外賣員的表示「我都係黑口黑面喎，送外賣咋，你估賣笑吖？」。