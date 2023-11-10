網民不滿一蘭拉麵收多4毫　引ETV貨幣村短片投訴　網民嘲：有新意

外出用膳不少餐廳都會收取加一服務費，導致帳單出現毫子，而通常餐廳的做法都是照價收費或將毫子四捨五入方便找續。近日，就有位港男在社交平台發文，他分享朋友食「一蘭拉麵」後因被多收4毫子而寫Email投訴餐廳。投訴內容更是令一眾網民嘩然，更直指事主做法瘋狂，質疑他這樣做有沒有必要。



《罪後真相》劇照

近日，一位港男在連登發帖分享，其朋友因在「一蘭拉麵」被多收4毫子後，寫Email給一蘭香港客戶服務部投訴。當中的內容更是令人「眼都突埋」。投訴的Email標題寫道：「貨幣村的故事(Re:有關一蘭收費事宜)」內容並非直接提及被多收4毫子，而是利用ETV小學二年級的教育影片─貨幣村的故事帶入。

事主寫道：「從前有一條村，叫貨幣村。入面有紙幣家同硬幣家。有一日，盜賊來訪，捉走了貨幣村的人。佢哋被困在一口井入面，盜賊仲用$191嘅石頭冚住咗井蓋。貨幣村嘅人用盡力量都打唔開個井蓋。原來，全個貨幣村加埋只得$190.7，要打開個井蓋需要$191嘅力量。」句與句之間更是加插多張貨幣村故事的截圖。

直至事主套用一蘭多收幾毫子的例子於故事當中：「仲爭3毫子喎，點算呢？貨幣村一家決定去食一蘭，咁樣就可以被round off成$191。多謝一蘭拉麵！」暗諷一蘭的收費做法是收多了錢，而Email的最後才用一句提到自己被多收4毫子一事，以及附上一張收據作證。

期後，一蘭香港客戶服務部都有回覆事主，向他致歉並解釋：「有關四捨五入收費為公司之收款政策，並已於付款畫面作出提示。」亦有網民在餐牌上發現一蘭的確有清楚列明「另收加一服務費。(四捨五入)」。網民見及事主的誇張做法都留言：「你下次食返xx.4賺返佢4毫子咪得囉」、「成2嚿水食碗一蘭」、「如果收多四蚊嘅話會癲成點」更有不少人指事主提到的例子出賣年齡，勾起不少人的回憶：「好懷念以前嘅教育電視」、「一理通百理明」。