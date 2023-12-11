屬鼠、牛、虎、兔2024年麥玲玲運程｜屬牛得罪權貴、屬兔小心身體

【2024龍年屬鼠、牛、虎、兔運程】龍年甲辰年又到，根據農曆年的計算方法，來年新曆2月4日立春之日便正式踏入龍年，究竟未來一年12生肖的運勢如何?《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2024龍年整體運勢，這篇先講鼠、牛、虎、兔各自的2024龍年運程。



堪輿學家麥玲玲師傅(資料圖片)

新一年人人都想知道運勢好與壞，應避免甚麼、加強甚麼。今次為大家帶來鼠、牛、虎、兔各自的2024龍年運程，讓大家做好準備，迎接2024龍年。

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屬鼠2024龍年運程

屬鼠者今年算相當不錯，吉星「將星」從事紀律部隊行業或擔當領導階層的屬鼠者，今年可以發展到管理才能。凶星「白虎」女性同事或女性老闆都會對屬鼠者較挑剔，而凶星「披頭」今年則不適合改變形象。今年亦要注意運動安全及小心容易受傷。

麥玲玲師傅就建議屬鼠者使用貔貅掛飾或擺件，有利運財招福。

屬牛2024龍年運程

屬牛者今年是破太歲，今年宜「少說話多做事」。吉星「玉堂」財運不錯，但如果工作與人際關係有關就要小心。凶星「捲舌」，屬牛者盡量少做中間人調停，容易好心做壞事。另外，面對凶星「披麻」最好換傢俱或裝修家居，提升家宅運對家裡人的健康都會好一點。

老鼠和牛是好朋友，麥玲玲師傅就建議屬牛者貼身佩戴鼠形飾物，化解犯太歲帶來的不利。

屬虎2024龍年運程

屬虎者今年算相當不錯，有吉星「祿勛」升職加人工都沒問題。另外，吉星「驛馬」打工一族可以爭取出差的機會，因為今年在不同地方發揮的機會更多，做生意的屬虎者都可以開拓不同的市場。至於感情運上，容易遇上異地姻緣。但要小心避免參加危險的户外活動以及留意天氣變化。

麥玲玲師傅就建議屬虎者出門時，佩戴黑曜石與茶晶組合的手串，消災保佑旅途平安。

屬兔2024龍年運程

屬兔者今年是害太歲，人際關係方面要小心，今年沒有吉星拱照，相對所有事都要親力親為。今年做事會辛苦一點但都是先難後易，最終問題都會解決。今年就要小心凶星「病符」小病痛傷風感冒會較多。「陌越」代表今年屬牛者較易失眠。過年後捐血洗牙對健康運有所幫助。

麥玲玲師傅就建議屬牛者佩戴豬形及羊形生肖飾物，緩和害太歲的負面力量。

資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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