屬猴、雞、狗、豬2024年麥玲玲運程｜屬雞易有三角戀、屬猴有官非

【2024龍年屬猴、雞、狗、豬運程】12生肖要留意龍年運程，屬猴有吉星，屬雞合太歲，屬狗是12生肖中最多變化，屬豬今年相當不錯。《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2024龍年整體運勢，這篇講猴、雞、狗、豬各自的2024龍年運程。



堪輿學家麥玲玲師傅(資料圖片)

新一年人人都想知道運勢好與壞，應避免甚麼、加強甚麼。今次為大家帶來猴、雞、狗、豬各自的2024龍年運程，讓大家做好準備，迎接2024龍年。

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屬猴2024龍年運程

吉星「三台」代表步步高升，所以今年在財運、感情運、事業運各方面都有進步，需要親力親為。凶星「五鬼」代表在感情上容易懷疑對方，所以記得坦誠相向。而凶星「官符」代表官非訴訟，所以在文件上就要小心細閱，免得惹上官非。

屬猴者日常可佩戴超七脈輪晶石手串，有助平衡氣場及保持正念。

屬雞2024龍年運程

屬雞者今年是合太歲，70%的屬雞者會轉好，但有30%的屬雞者好像仍然經歷犯太歲。今年要留意老人的身體健康，亦要保守投資，最好有喜事沖喜。今年整體而言較多變化，但有貴人相助，逄凶化吉。因有凶星「咸池桃花」，所以今年就不要對人太熱情，否則容易有三角關係。

雞和龍是好朋友所以今年都算順暢，建議屬雞者最好裝修家居，提升家宅運。

屬狗2024龍年運程

屬狗者今年沖太歲，亦是12生肖中變化最多。吉星「國印」升職加人工都沒問題，不過人際關係要小心。有凶星「大耗」，所以提醒屬狗者今年要保守投資。以及凶星「豹尾」故而待人接物就要特別謹慎。但沖太歲年份不一定差，只要多走動，假如工作要東奔西跑，今年的發展都會不錯。

屬狗者可佩戴馬形及虎形的開運飾物保平安。

屬豬2024龍年運程

屬豬者今年相當不錯，有吉星「紫微」和「龍德」是貴人星，故而做事都會不錯。有吉星「紅鸞」今年亦適合結婚，單身者亦易於今年遇好桃花。而凶星「暴敗」財運就不算穩定，投資最好見好就收。凶星「天厄」出門的屬豬者就要注意天氣。而明年蛇年將會相沖，所以今年年尾就要開始部署。

屬豬者可佩戴月亮石掛飾，吸引理想對象。

資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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