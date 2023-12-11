屬龍、蛇、馬、羊2024年麥玲玲運程｜屬龍有血光之災、屬馬恐分手

【2024龍年屬龍、蛇、馬、羊運程】12生肖要留意龍年運程，屬龍本命年犯太歲刑太歲，屬蛇、屬馬穩定但有吉凶星，屬羊有貴人星。《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2024龍年整體運勢，這篇先講龍、蛇、馬、羊各自的2024龍年運程。



堪輿學家麥玲玲師傅(資料圖片)

新一年人人都想知道運勢好與壞，應避免甚麼、加強甚麼。今次為大家帶來龍、蛇、馬、羊各自的2024龍年運程，讓大家做好準備，迎接2024龍年。

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屬龍2024龍年運程

屬龍今年是本命年犯太歲及刑太歲，即雙重犯太歲。今年最好有喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓。幸有吉星「歲駕」，所以事業運有望提升，工作表現都會不錯。除此之外還有吉星「華蓋」從事創作者會有不錯的發展，惜人際關係一般。且有凶星「劍鋒」，熱愛運動的屬龍者要提防一下，以及駕駛者要格外小心。

麥玲玲師傅建議屬龍者過年後，捐血及洗牙化解輕微的血光之災，對運勢都有提升的作用。

屬蛇2024龍年運程

屬蛇者今年無沖無合，有很多吉星拱照：「天喜」可以添丁結婚、「文昌」考升職試或進修都會不錯、「太陽」以男性顧客為主，做生意會財源滾滾，亦可拓展不同市場。凶星「孤辰」有孤獨感，「晦氣」代表與伴侶溝通不足，所以要小心人際關係。而到年尾，屬蛇者都要提高警覺預備2025蛇年的本命年。

麥玲玲師傅建議屬蛇者擺放一對玉石麒麟，有助催旺喜事。

屬馬2024龍年運程

屬馬者今年無沖無合。由於只有「天解」半吉半凶，代表有困難才解決，先難後易，屬馬者要有心理準備，做事有些少波折。而「天解」在感情上代表分開或解除婚約，已婚的屬馬者就要留意。而一組凶星臨門，屬馬者要關注老人的身體健康，最好換傢俱或進行裝修以化解。喜歡水上活動的屬馬者，就建議結伴同遊。

麥玲玲師傅建議屬馬者佩戴紫金硃砂、黑曜石及金髮晶手串，有助化煞消災。

屬羊2024龍年運程

屬羊者今年有貴人星「天乙」人際關係相當不錯。至於吉星「太陰」容易遇到女性貴人，本身從事與女性有關的工作，財運都會有所提升，但不宜與異性合資做生意。如想與人合夥，儘量講清楚。屬羊的男士在今年亦容易遇到比自己稍為年長的女性，不妨開展感情。

麥玲玲師傅建議屬羊者佩戴芙蓉桃花粉晶，加強異性緣。

資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。

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