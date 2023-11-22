中國人妻嫁日本渣男老公10年！列3宗罪食軟飯未算癲　網民:還忍？

近年來離婚率越來越高，夫妻之間有口角在所難免，而最多的就是為錢和孩子的事煩惱，相信遠嫁他國的婚姻路上會更爲難走，但如果異國的伴侶為家庭分文不出，你又接受得到嗎？



小紅書：小红薯634DCB07截圖

近日有位38歲中國籍人妻在内地社交平台小紅書以「10年中日婚姻，該何去何從？真實求意見」為題，自己孤身一人遠嫁日本，大呻自己在這段婚姻過不下去的三大原因，希望可以為她的婚姻和她的人生機遇一點建議，隨即引來不少内地網民討論。

事主表示日本老公「經濟方面沒有給任何幫助」，表示雖然在結婚初期每個月都會給自己10萬至20萬的生活費（約港元$5000-$10000），但自從孩子上學，自己開始出去工作後，便一分不給，甚至要「倒貼」，家裏所有家居設備有問題需要更換也一概要事主付錢，日本老公照樣分毫不付，「要他出，他說我說好的我換，太狡猾了，我心裡一萬個不爽！」

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再來是孩子的費用，孩子的課外班每月4萬（約港元$2100）都是事主獨自承擔，「我心裏非常不滿，但是又不想耽誤孩子錯過最佳的學習年齡」，而這位日本老公的解釋更為氣憤，「一家人，你不掏最後我會陶的」，但事主表示「每次出去逛超市買菜，用力買，都不掏錢」，已經完全背離婚姻的底線，大呻自己的開銷一分沒讓他付錢，但到頭來連家裏最基本的、孩子的教育費，都要事主獨力承擔，每一次要他付錢的時候，都會以各種牽強的理由推脫掉。

而最令事主心裏一直有條刺的是日本40多平方的房子買的時候沒加事主的名字，「騙我説外國人加名字要多付點稅，後來自己做不動產工作了，才知道他就是個騙子，心裡一直有結！」加上事主表示已經7年沒有夫妻生活，表示自己雖然沒有太强烈的慾望，「但7年完全沒有，有時候也挺難受」。

《現正分手中》劇照

雖然這位人妻表示自己工作後孩子主要老公負責，雖然沒有太多耐心，但是他對孩子不錯的也和他很親，加上在這10年裏每次吵架都服軟，「我每次抱怒，他都會安撫我情緒」，但網民似乎並不買單，幾乎全部評論都勸她早日離婚，「不能理解任何婚後有孩子還要AA的，那生孩子的時候咋不A啊」、「日本男不是要工資上交，然後從問老婆討零花錢的嗎」、「我要是男的我也服軟，你出錢又出力」、「不差伺候這大個爺」、「不離婚也可以去家庭裁判所要求支付婚姻費用，去諮詢吧」。