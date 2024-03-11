港爸半夜驚揭老婆出軌　公開跟姦夫對質內容！全網焫著：要離婚

連登討論區今日有一則「老婆出軌」的熱話，引起網民熱烈討論！有港男近日發現老婆的行為怪異，凌晨趁她入睡查看她的手機，終揭發另一半出軌，半夜打電話給「奸夫」質問，奸夫吐出一句話焫著全網連登仔！



今日有港男以「今晚發現老婆出軌」為題發文求助，指跟太太結婚15年，有一個6歲的小朋友，最近一、兩個月發現太太行為開始「有古怪」，例如每晚都會跟「同事」傾電話到凌晏1、2點，上班為了「睇落精神啲」開始化妝，連跟孩子外出的family day都會不停跟「同事」發訊息，引起他的懷疑。

今日凌晨1點多，他放工回家看到老婆已經入睡，終於「忍唔住打開佢手機睇下」，發現老婆已經刪除所有文字對話，惟在手機「已刪除照片」的資料夾，發現「有同姦夫合照，自拍內衣相一堆」，事主當時「成身震晒完全接受唔到」。及後，老婆聽到有聲起身查問，二人面對面開始對質！

《幕後玩家》劇照

事主問老婆「點解要send呢啲相畀人？」、「係咪要離婚」、「有無發生關係」，老婆一開始否認，不過事主多問幾次，就開始沉默並辯稱「只係有好感、工作同情緒上畀到安全感佢」。由於事主當時非常生氣，索性用老婆的電話致電給「姦夫」，豈料對方一接電話就問：「點解仲唔瞓呀？」事主直接開罵：「你xx完我老婆，依家我哋要離婚啦，你點呀？要唔要照顧佢同我個小朋友呀？你搞x散你上司頭家，唔x駛負責任？」對方不語，事主馬上跟老婆嗆道：「你睇下有好感果個x樣，依家叫佢要負責任，嘢都唔敢講一句！」

《愛回家》劇照

事主再質問姦夫：「依家你想點解決！」姦夫諗了成分鐘，終於開口回應：「聽日返工就辭職，以後都唔會再出現。」事主立即鬧他：「點呀，xx完拍拍𦣇柚就走x咗去呀，你唔係好x中意佢咩！」姦夫再度沉默。事主再度爆seed：「大家成年人，你哋要一齊未講囉，我一定會離婚，成全你哋！只係你搞到個小朋友無咗個爸爸或者媽媽。」殊不知，姦夫竟然爆出一句：「如果你哋離婚，都唔會無咗個爸爸，你可以繼續照顧小朋友。」

事主聽完他的回應該怒氣攻心：「搞到咁嘅地步仲可以當無事發生、會對個小朋友一啲影響都無！」事主聽完姦夫的回應，立即氣上心頭，再度質問老婆：「係咪要離婚？」老婆回應：「唔想離婚，但你要離的話，我都控制唔到！」事主覺得老婆的態度已經「本pea」。其後事主出門，在街上打了長文到連登，希望可以找網民傾訴。

《夫妻的世界》劇照

連登仔點睇？

引起連登仔熱烈討論，短短3小時已經有40頁留言，大部份連登仔都勸事主離婚：「一次不忠百次不用，離婚啦，放過自己，同埋你去驗吓有冇性病好」、「聽完覺得個女人都唔志在咁，離啦」，有連登仔更建議事主「告個姦夫啦」，可惜老婆「刪晒啲對話，無證無據」。

不過也有連登仔認為事主已經有小朋友，勸他要考慮清楚，「一係綠帽除得快，一係就為兒為女畀次機會佢。」事主亦指：「我以前都覺得離未離囉，但當發身係自己身上面，完全係另一會事，仲有個小朋友，作為一個男人我真係忍唔到，但作為一個爸爸又唔想害咗個小朋友」。