港女發現丈夫遺囑無自己　怨婦式長文呻想離婚：寧俾XX都唔俾我！

人終須要有一別，在離開後什麼都帶不走，不過在離開前就很多人都會訂立遺囑，列明身故後遺下的資產如何分配，以避免爭拗。最近一名已婚1年的港女在社交媒體發長文，指自己發現丈夫訂立遺囑，但資產分配上就沒有寫自己名字，令她大感崩潰更直言想離婚！



《今生是第一次》劇照

港女在社交媒體發長文，表示自己現時「拍拖3年，同老公結婚1年」，生活不算富有，但食得飽穿得暖。在婚後婆婆儲錢予他們二人買樓，現時供樓由她負責，也與另一半有共識的「盡快還錢俾奶奶」及多儲錢為退休作打算。

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她續指婚後生活各方面都很好，雖然偶有磨擦但都尚算恩愛，對方也親口說過「咩都俾晒我，好愛我好錫我」，婚後港女也將保險轉名，新增對方作為受益人。在某一天事主發現丈夫原來訂立了一份遺囑，當下擔心對方身體是否抱恙，但下一刻卻發現遺囑上沒有自己，而資產分配上全部由丈夫的哥哥和母親平分。

《我們與惡的距離》劇照

她直指「呢份遺囑、打破晒我心目中一切嘅假象」，更感到「呢份遺囑係用嚟防範我，而唔係佢有咩事」。表示「大家都應該係結婚後以家庭為先，要為枕邊人著想考慮。我哋既無小朋友，寫媽咪好正常，咁點解唔係我係呀哥？」

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港女坦言得知這個事實後，令她感到「佢而家每個反應都令我感覺到佢唔再愛我」、「真係接受唔到⋯枕邊人佢咁樣對我嘅提防」同時懷疑對方的這場婚姻「只是一場交易」。而他們在某次嘈完交後，港女直接表示想與他離婚，但對方卻「流兩滴眼淚，講自己嘅付出」。港女在文末也詳細地描述了自己的心路歷程，指自己「抹唔走呢件事」、「我到底算係乜嘢...」、「離婚好似係唯一證明俾佢睇我嘅為人」等，也強調自己「唔貪佢都唔會佔佢便宜」。

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《紳士的品格》劇照

網民看帖後就建議事主直接與對方攤牌，因為遺囑的詳細內容需要對方才知道，無謂作出太多的猜測，直接跟對傾清楚最實際，供樓方面就提到即使離婚也可以分一半。不過也有網民指她的文章冗長，重點卻只有「遺囑無自己名」的一件事上，認為港女「講到底都係因為錢」、「已經慣左呢D文一定係要吹噓自己再營造自己係受害人既角色」。

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