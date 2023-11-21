的士罷工｜10大香港人搭的士共鳴 帶狗截車扮睇唔到/短途就是罪

近日的士業界擬發起罷工，有團體打算號召逾400輛的士，打算明日（22日）罷工抗議白牌車平台Uber。消息指運輸署已聯絡的士團體今天（21日）早上會面，讓業界就打擊白牌車表達意見。其實的士司機良莠不齊，不少人在香港搭的士都試過坐到一肚氣，有時遇上態度差的司機的確令人生氣，《開罐》列出10件香港人先明的搭的士血與淚，看看大家是否也有同感。



呂爵安都曾遇過司機遲到卻反抱怨他塞車連累「接少支旗」，令他怒極出PO。（《ISWIM》 劇照）

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消息說運輸署日前已致電主要發起人，相約多個的士團體今天會面，不過距離罷工行動只有一日時間，其中一個抗議團體、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭說對當局不予厚望，表明如果當局沒有正面滿意回應，會策後公布罷工具體詳情，包括罷工地點，強調行動在非繁忙時間舉行，對乘客影響不大。

講到的士又點可以唔講搭的士時曾遇過嘅各種血與淚！其實好多時搭的士都係為咗快，又或者因為唔識路先搭，偏偏命運總係作弄人，每次要搭的士嘅時候永遠都係得對面線先有車，但到你行咗過對面，就會冇車畀你搭……

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10件香港人先明嘅搭的士血與淚！ 👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

【1】短途就是錯

「不幸」要搭短途，對方又冇拒載你的話，相信你成程車，都一定可以得到對方最高級別西臉禮！

【2】命運總在作弄

的士永遠在你對面線，當你走過對面線時就會無車，然後你的對面線又有幾部的士駛過…

【3】行李驚魂

每次見到師傅用嗰條單薄嘅繩，去拉住車尾箱個啲比人更高的雜物，真係好驚佢一個拋車，啲行李就會好似倒錢落海咁。

【4】間歇性失明

每次同毛孩截的士，九成師傅突然間歇性失明，當你係幽靈，然後係你旁邊風馳電掣嘅駛過……

【5】0捨1入

無論1毫定9毫，只要有毫子尾，就一定係進一嘅道理！

【6】靈魂烤問

你問我行上路定下路，我都唔知點搭你好，因為我都唔識路。最搞笑係，我答完你上路，你都係要行返下路……

【7】的士GoGoGo

每次搭親85折的，師傅個軚盤上面都好似公園玩Pokemon Go啲阿伯咁，人均3部電話起跳，表演一路㩒手機，一路揸車的雜技，結果坐程的士都要祈禱。

【8】綠的迷思

明明綠的係新界的士，但每次搭綠的去新界地方，師傅都會搭我去唔到，究竟綠的可以去嘅地方係邊度？

【9】中間人

跟朋友上車前暗地爭取「排位」避開坐中間命運。不幸被命運選中坐中間，安全帶永遠都係不翼而飛，有嘅又唔知插左定插右，結果最後成程車變鐘擺。

【10】上車戰爭

當你係條大直路上面截車，每個企係你前面嘅人都可能成為你嘅敵人！每一個眼神嘅交流都係大戰前夕嘅挑釁，敵不動我不動，敵一動我兩動，總之絕不可以畀對方企得比自己前。