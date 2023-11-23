中國富二代爆買日本高級住宅單位　豪砸3億現金買樓、網民:好羡慕

近年不少人喜歡在海外買樓投資，當中因爲日圓低迷，日本成爲了物業投資熱點。有日本媒體最近就訪問了兩名中國年輕女性，分享他們「爆買」當地高級公寓的過程，引起網民熱論。



（新聞截圖）

日媒《テレ朝news》日前分享報道指在日圓貶值的情況下，匯率逼近1美元兌152日圓，有越來越多中國富二代在東京都中心「爆買」高級公寓。當中訪問兩名來自中國的年輕女性，講到她們「現金一筆過買入！」價值3億日圓（大約港幣1,583萬元）的單位。

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節目訪問來自安徽的20多歲邱小姐，到明治神宮附近一棟今年剛落成的高級住宅參觀，位置離車站只需步行1分鐘，從窗外可以看到國立競技場。據報她透過創作活動謀生，因喜歡日本日語很流利。從美國大學畢業後便決定實現多年夢想移居日本，這次正是要看未來居住的房子。邱小姐打算買入的單位約有969呎，有落地玻璃的寬敞客廳、配備洗碗機的廚房、精緻的浴室，還有豪華書房。單位亦設有室外露臺，因爲在内地很少見，令她非常滿意。

這個單位價值2億8千萬日圓（大約港幣1,477萬元），節目旁白講到「相信作爲20多歲的年輕人並不能輕易負擔」，但令他意外的事，邱小姐表示房子「覺得算便宜」，更是以現金一筆過買入單位。她又分享到「賣掉了在老家擁有的房子，剛好有錢支付，所以就買了這裡」。節目講到她的父母都是中國的有錢人，這次買樓也有他們的資助，但「2.8億日圓的『小額資助』， 實在很懸殊」。

地產公司社長表示日本房地產相比去年便宜了20%到30%左右（新聞截圖）

房地產公司「神居妙算」的社長趙潔表示，中國和日本的公寓最大的區別在於日本的公寓管理得很好，雖然很舊，但看上去依然很光鮮。而且由於日圓貶值，房地產相比去年便宜了20%到30%左右，令日本物業人氣急升。

内地的社交平台上亦有不少介紹推薦日本房地產的影片。節目接著訪問因此而決定買樓投資的30多歲S小姐。她看到有影片指620萬日圓（大約港幣32.7萬元）就能買到房產，本來打算在日本橋買樓，亦有看過新宿、池袋及港區的房產。又分享到月島和豐洲現在在内地是最有名的投資地區。最終她買入一間1LDK的單位，價值3億1,700萬日圓（大約港幣1,673萬元）。雖然面積較細，但位於六本木站步行僅5分鐘的地段。S小姐指這個單位在上海中部價錢應該會貴2至2.5倍，打算將單位放租賺錢。與邱小姐一樣，她買樓的資金大部分也是由父母資助。

節目播出後有不少日本網民都被她們的「爆買」震驚到，非常羡慕。甚至有網民質疑「20多歲就能買到3億日圓的公寓應該是富豪的愛人吧」。亦有網民表示「這個大小竟然要3億，偏遠一點的地區應該可以買一整棟公寓吧...」。

另一方面也有網民反對政府容許他們在日本購買房地產，指他們不用付稅項很不公平，認爲海外人士不應擁有日本的土地。又擔心中國人增加會令港區也出現一個「中華街」。有網民反駁指雖然這種看法也有理，但「沒辦法，貧窮的日本人沒可能買得起。億級房產的買家大部分都是外國人，或是股票和虛擬貨幣的暴發戶」，感概中國人「爆買」房產反映日本國力低下，絕非只因日圓低迷。