寫輪眼森川葵又贏！赴韓國參加「疊杯亞洲賽」代表日本奪金獎！

日本女優森川葵多次在綜藝節目中挑戰「不可能」的超高難度技藝，一次又一次成功，被網民冠上「寫輪眼」的稱號。日前她就代表日本到韓國參加疊杯比賽，到底今次她又能創出甚麽奇跡呢？



「寫輪眼」森川葵在日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》上多次進行高難度挑戰，不論是劍球、乒乓球、搖骰還是射箭的達人級神技都難不了她。日前在11月17日至19日期間舉行的《2023競技疊杯亞洲盃錦標賽》中，森川葵就作爲日本代表出賽。

在節目中她曾兩度挑戰疊杯，成績是比當時的日本紀錄快了0.4秒的3.3秒，在其他項目中亦有突破記錄。早前她爲了爭取《2023競技疊杯亞洲盃錦標賽》日本代表的資格，而首次參加在日本舉行的《日本紀錄大會》。雖然是時隔一年再挑戰疊杯，但她的神技並沒有因此生疏，最終成功奪得參賽資格。

森川葵在《2023競技疊杯亞洲盃錦標賽》的表現十分活躍，在團體賽、雙人賽及個人女子大師賽中分別得到金、銀、銅牌。賽後她回顧比賽說到：「雖然訓練時間很短，但拼盡全力成功得出結果，所以很高興」。亦在X上分享比賽照片，發文感謝粉絲的祝賀，又多謝教練及節目組在背後的支持。

「寫輪眼」是日本動漫《火影忍者》的其中一種瞳術，可以記憶和完美複製它看到的忍術，只要記下對手的招數後，可以自行練習以達到複製的目的。

即使身爲業餘人士，但森川葵不愧於「寫輪眼」的稱號，在高手林立的亞洲賽中贏得獎牌實在是十分厲害啊......