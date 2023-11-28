日女刺殺牛郎案高岡由佳刑滿出獄變直播KOL　網民：等你好耐啦！

2019年5月一宗日本女性刺殺牛郎的時間轟動一時，大難不死的牛郎其後在法庭上為女兇徒高岡由佳求情減刑，她最終被判3年6個月有期徒刑。高岡由佳原來已刑滿出獄，更成爲了一位KOL，再次成為網上熱門話題。



據日媒報道，2019年5月23日21歲的高岡由佳用菜刀刺向20歲牛郎琉月腹部，牛郎負傷後乘升降機逃到大廈入口處倒下。高岡由佳其後趕至，警察到場時她身上沾滿血，坐在大廈入口位置抽煙，有關畫面引起日本網民熱烈討論。當時高岡由佳承認犯案，供述自己因太愛牛郎琉月，「愛他愛到想殺死他」、「在殺死他之後我都打算自殺」。

同年12月3日，案件於東京地方裁判所818號法庭開審，犯人高岡由佳出庭受審，網名「不死鳥Luna」的牛郎琉月亦有出庭作供，同時提交希望輕判的求情信。最終高岡由佳被判3年6個月有期徒刑。

高岡由佳當時因可愛長相而引起熱議，被網民稱爲「現實版病嬌」。時間飛逝，她早前已經刑滿出獄，並在社交平台上開始活動，成爲直播KOL，在TikTok、YouTube、IG、X上非常活躍。貼文内容似乎沒有固定主題，暫時大多內容圍繞Cosplay和打機等等，在YouTube上直播下載《原神》，並Cosplay《鏈鋸人》的Power。雖然追蹤人數只有數千人，但每個貼文下都有不少人粉絲留言恭喜她出獄。當中有不少是外國人，用英文留言大讚她可愛，甚至有網民留言指牛郎琉月配不起她。

至於案件中受害的牛郎琉月，在養傷數月後便復出，現在於新宿的牛郎店「Servant of EVE」任職支配人，以「痛みに負け琉月」（「別輸給痛楚」）的名字擔任幹部。似乎並沒有因爲事件影響。