貓主移民棄養16歲老貓一原因惹怒網民：咁都係藉口？老貓命運是？

養寵物要愛牠、為牠的一生負責，這句話耳熟能詳，但未必人人都可以做到。近日，一位貓主透過社交平台為其愛貓尋找新主人，因移民有一原因不能讓愛貓同行，事件引起網民批評，有人留言：「他朝君體也相同。」



貓主因移民為16老貓尋新家

近日，一位貓主透過Facebook獨立義工專頁「喵令魚生」發帖。義工指貓主即將要移民，希望義工們可以為其16歲的愛貓Kylie找到新主人。該義引述貓主表示，考慮到「貓貓年紀大，驚坐飛機會出事」，故而決定將Kylie留在香港，交給義工為牠尋找新主人。義工對於事主棄養的理由感到憤怒，並指「如果冇人領養，貓貓可能困籠一世」。為了Kylie儘快有頭住家，義工就為貓主在Facebook專頁發帖。

事件引起了一眾網民關注，有不少網民為Kylie抱不平。幸好經過數日的等待和關注，Kylie迎來好消息，義工透露Kylie獲一對養貓逾20年經驗的夫婦領養，加入4貓大家庭。義工不禁慨嘆「16歲要出領養，我地一開始都覺得機會微乎其微。係你哋話比我哋知原來仲有咁多人關愛老貓。」

Facebook專頁「喵令魚生」截圖

原主人哭別老貓

義工在將Kylie送到新家的帖子中亦提到「尋晚去原主人屋企接Kylie嘅時候，原主人哭了。看起來也是有難處的，十分不捨」雖然貓主因怕老貓乘飛機會有意外，才決定遺下Kylie，但當義工帶走Kylie的時候，貓主依舊難忍分離的傷痛，在義工面前流淚。

《雙生陌生人》劇照

網民：喊嚟都嘥氣

網民留言怒斥貓主的做法：「好多年紀大過佢嘅貓都跟主人移民啦，腎貓都跟到主人上機，何況佢身體健康，唔好話年紀大怕佢上機有危險，藉口廢話，16歲啦今日唔知聽日事，帶埋佢走都唔得，不如大方承認自己係個不負責任嘅主人。」、「咁都可以當係藉口，有料」、「驚坐飛機會出事係藉口，棄養就唔會出事？」、「老實講16歲仲有幾多年命數都數到啦？真係要走咁急？喊嚟都嘥氣」。