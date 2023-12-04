港漂女30歲月入$10萬租住唐樓劏房　畢業2年賺100萬　1原因不買樓

上車買樓是不少香港人夢寐以求的理想，但又是否人人都可以把握機會？近日，一位博主在社交平台訪問一位港漂生活的內地女，得知她中大碩士畢業，工作月入更高達10萬，但因為一個原因令她甘願住劏房都不打算買樓。



抖音截圖

近日，一位博主在抖音發佈一段訪問影片，影片中可見，她在旺角街頭向一位女子訪問，隨後更走上其住宿了解她的生活。今年30歲的Coco工作收入每月平均7至10萬，她和另外2人合租一間36平（約390呎）分成3房的唐樓劏房，她住的一間房則每月$6800租金。一進門就是2個洗手間在旁，直行就是客廳和開放式廚房，「就只供一個人在這裡煮火鍋，都用電磁爐」。而她的衣櫃都要放在客廳，因為「我的房間太少了，就4平方米」。

港漂女月入$10萬住劏房

房間的空間一目了然，晾衣架、書枱等都在床邊。但為了4萬多的日常開支，她稱「開源節流，收入不是特別穩定，想多賺一點錢。」所以她也不打算另覓住處，至少暫時不會，日後她會選擇創業，「因為打工很難在香港買房定居。我想多賺點錢在香港買房，然後把我爸媽都接到香港來」。

「我覺得在香港吃飯好貴」

女子起初是一位來港留學的內地人，她稱當時在內地做審計的工作，月薪只有3千多。經朋友的介紹後就來到香港修讀了一年碩士，她指內地和香港也存在一些差異，「我覺得在香港吃飯好貴，住的地方也小。但是香港人的質素很高，都是去排隊。」

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直至在香港中文大學碩士畢業後，她決定定居香港工作從事財富管理，她指「畢業2年就賺到人生的第一個100萬，當時的心情就是很激動，很開心。然後有事業滿滿的成就感。（心情）當然飄（驕傲）啊，當時才25、26歲」。當時「我在深圳有買房子，花了360萬買的兩房，首付了100多萬」。

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網民留言：「一個女孩香港打拼不容易！靠自己已經很優秀了！」、「我家的寵物屋比香港人的房子大多了」、「誰知道香港房子那麼貴為甚麼還有這麼多人去香港」、「香港真的是空間管理大師，30多平居然可以做三房」。