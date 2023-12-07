內地女轟香港廉航無通知取消航班 公審要賠錢！網民狠批犯2大錯

近年不少人都會在第三方平台買機票，不過不論哪類型的航空公司，偶爾也會有航班取消或延誤出現，消費者要留意通知。近日有內地網民在社交平台發文指香港一航空公司沒有通知她取消航班，到機場時更發現連客運大樓也關門，要求航空公司賠錢，不過不少網民卻認為樓主自己疏忽所致！



有內地女網民日前以「香港XX給我賠錢」為題在小紅書發文，她指今年7月透過香港一航空公司的微信小程式，訂購2023年12月3日鹿兒島回香港的航班。她稱在旅程結束準備搭飛機回國，才發現鹿兒島機場國際航廈都關門，地勤人員更跟她表示「今天沒有國際航線的飛機」，但由於要在翌日返工， 故惟有以高價買其他高價機票回國。

她指由購票至回程當日，一直沒有收過航班取消的信息，「而且航班資訊在航路旅縱橫裡面一直都能查到」，更指微信小程式還在11月26號推播該班機訊息給她。 「剛剛看了航旅縱橫，發現這班飛機是有數據的，在沒有飛機的情況下把所有程序都給完成了。」

樓主發現已取消的航班竟在飛行APP有顯示.(截自小紅書)

雖然大部分網民對樓主的經歷感同情，但卻認為樓主本身也有理虧，首先樓主不應該以飛行APP為准，「海外的航班看航旅縱横這不是拿自己開玩笑嘛」，此外航空公司會用電郵通知航班取消或延遲通知，而並非在其他第三方的購買平台通知。而樓主在網民提醒之後也檢查過電郵郵箱，才發現航空公司早在9月已有航班變動通知，不過樓主仍認為由於在微信小程式的航空公司公眾號訂票，故該公司仍有責任在微信上通知。

所以忠告大家不論是在官網購買或第三方平台購買機票，也必須留意聯絡電郵有沒有相關航班通知，否則就如樓主一樣，不但撲個空更要自掏銀包再買票了。