A0港男娶湖北女住300尺公屋！狠批港女2大缺點 網民:港女唔揀你

有一部份內地女都希望取得香港身份證，擁有居留權並享受香港居民的福利，而最快的方法當然是找位港男「拉埋天窗」，從此愛情、生活兩得意。而最近有訪問分享湖北女嫁港男的愛情故事，引起不少網民討論。



抖音截圖@貓姐姐-香港

近日在內地社交平台抖音，有一位港漂女以「湖北妹子嫁香港住30平公屋，香港老公娶內地老婆賺大了」為題上傳一段影片，分享一位土生土長的港男與湖北妹子結婚多年的心路歷程，港男老羅年紀將近40，從事飲食業，表示對老婆桑子感到內疚，「當年嘅彩禮比得唔夠多」，只付了2萬彩禮和一個金戒指，並在鄉下辦了一場婚禮，而桑子表示10年前的彩禮大概是五至六萬及「三金」，大家只交往了半年就結婚。

抖音截圖@貓姐姐-香港

老羅表示雖然在香港土生土長，但認為內地的女生比較勤勞，香港的女生要求較高，「有啲叻嘅就好叻，唔叻嘅就好唔叻」，更認為香港女生一般都好懶，甚麼都不願去做，此外優秀的一般都看不上你，老婆更是自己的初戀。當初老羅到深圳遊玩結識了當時從事美髮師的桑子，被問到太太有什麽吸引到他，太太竟説笑「可能不用花錢娶老婆」，老羅其後就解釋是太太比較老實、持家，即使在外面吃東西也不會選擇一些很貴的。

抖音截圖@貓姐姐-香港

桑子表示老公「投胎投得好」，自己小時候需要煮飯、耕田，很多家頭細務需要做，零食也是從山上摘，但出生在香港的老公不會經歷到這種事，甚至老羅在跟隨桑子回鄉時也會因爲偏僻、晚上在山上聽到不同的動物叫聲而感到害怕。雖然如此，但桑子表示老公也給予她不少安全感，曾因爲自己手機沒電關機，老羅以爲桑子出事，便馬上放下手上的工作，從香港北上找桑子，又會記住自己喜歡吃什麽，「個時覺得呢個人都傻嘅，但又好好」，現在老婆想要買什麽，名牌手袋、銀包，老羅都會一一滿足。

抖音截圖@貓姐姐-香港

其實桑子一直都在抖音經營其社交帳號，分享自己在遠嫁香港帶大三個小孩的日常，更收穫1.2萬粉絲。而影片一出後更引來不少網民的熱烈討論，但兩地網民的意見大相徑庭，内地網民認爲他們很幸福，丈夫很老實，「不優秀的港男取這種勤奮、節儉、善良的農村姑娘，幸福感更強」、「幾好啊，兩公婆睇落都係老實人」。

而影片被轉載至Facebook公屋討論區後，引起不少香港網民的關注，認爲桑子不像比老羅小五、六年「唔講以為母子」、「喺香港女唔會選佢 ，唔係佢選香港女」、「A0點樣比較呀」、「而家喺大陸住大城市嘅女仔都唔會搵港男啦！眼角高過港女好多，係得大陸農村嘅女仔先願意嫁嚟香港」、「為張身份證姐」、「幾年後轉標題『中年港夫慘被內地妻霸佔公屋拋棄』」。