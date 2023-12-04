內地女香港酒店房吸煙被罰$8600！一原因網民大讚：內地學習一下

不少香港的酒店都禁止吸煙，住客違反規定便會收取附加費，有內地女遊客在社交平台《小紅書》上表示，因吸煙而被香港一間酒店加收一晚房費作清潔費用，共8,600元



小紅書@曲如梅 截圖

近日有位内地女遊在社交平台小紅書上，以「週末的下午茶 香港瑰麗罰款8500港幣」爲題，表示自己在週末第一天約朋友去香港吃完下午茶後，因爲剛好LV大秀剛在香港結束，有好多明星，所以第二天入住香港瑰麗酒店，翌日收到一封通知信，被收取一晚房費的清潔費用，「哈哈哈一開始還覺得好好笑，結果一看是我的名字就沒那麼好笑了。」

小紅書@曲如梅 截圖

酒店稱要恢復房間原來清新面貌

那封通知信在上面向事主表明「我們是一所非吸煙酒店，貫徹為賓客提供無煙環境的承諾，我們已收取一晚房費為$8,600作清潔費用，已恢復房間原來清新的面貌。」更再次呼籲事主別在走廊、電梯或者其他公眾地方吸煙。

小紅書@曲如梅 截圖

對於該內地女生遭遇，不少網民表示希望内地也可以貫徹香港這個政策，也表示同意酒店這高額罰款制度，「希望內地像香港一樣嚴格管控吸煙，抽二手煙真的抽的煩死了」、「每次聞到二手煙，心裡罵得多髒，我都不敢說出來」、「內地還不學習一下，高鐵月台全是煙味，軌道下面全是煙頭，車上不能吸，車下全是吸煙的」、「國內真的到處在吸煙，商場廁所禁煙還有一大堆人進去抽，逃不開的二手煙真的超級無語」、「給酒店點贊」。