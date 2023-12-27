攝太歲時間2024+犯太歲4大生肖｜麥玲玲4大化解方法+拜太歲步驟

有什麼生肖2024龍年會犯太歲而需要攝太歲?按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲以趨吉避凶，究竟有哪些生肖今年犯太歲呢?今年拜太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅點講！



麥玲玲師傅在龍年的運程書中指，屬龍、狗、牛、兔在2024龍年犯太歲，按傳統習俗要攝太歲有四個方法，包括沖喜、小心部署計劃、佩戴生肖飾物以及拜太歲！

👇👇👇2024龍年4大犯大歲生肖👇👇👇

1.【屬龍】犯本命年太歲+刑太歲

犯太歲的龍年朋友，今年生活會出現不少變化，情緒起伏較大，也會影響健康運，宜辦喜事如結婚、添丁、創業、轉工或搬遷，捐血或洗牙，有助轉凶為吉。至於刑太歲則易有是非，凡事低調為佳。

2.【屬狗】沖太歲

今年屬狗的朋友沖太歲，各方面變化較大，尤其感情方面。若已有伴侶而沒計劃結婚或生兒育女，小心情海翻波甚至分手，所以宜採取主動，結婚添丁或聚少離多，均有助穩定關係。單身者即使有新感情也易來易去，宜抱觀望程度。

3. 【屬牛】破太歲

破太歲有破壞之意，代表一些固有關係易受破壞或反目，屬牛的朋友今年要加倍注意言行，慎防禍從人出。

4. 【屬兔】害太歲

害太歲有陥害之意，相比其他犯太歲較輕微，容易犯小人，只要少說話多做事，對整體運勢沒有太大影響。

至於犯太歲有以下4種化解方法：

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【1】化解犯太歲方法—沖喜

俗語「一喜擋三災」，因此辧喜事有助減低壞影響，當中以結婚、生兒育女及置業為佳，另上契、壽宴、出席喜慶場合、多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但應避免探病問喪。

【2】化解犯太歲方法—小心部署計劃

今年犯太歲代表多變動，包括轉工、搬遷等，但好壞仍是未知之數，所以應計劃周詳才行動。

【3】化解犯太歲方法—佩戴生肖飾物

龍：佩戴雞形飾物

狗：佩戴虎形及馬形飾物

牛：佩戴鼠形飾物

兔：佩戴豬形及羊形飾物

【4】化解犯太歲方法—攝太歲

攝太歲是常見的化煞方法，也可繁可簡，粗略可分為三類，分為往大廟參拜、往細廟參拜、以及在家中自行拜祭。

【4.1】攝太歲 — 往大廟參拜

當中最大規模要數荃灣圓玄學院。拜大廟步驟應為:

—先到廟外買一份太歲衣，寫上自己名字、年齡及出生年月日

—往六十太歲的統領上香

—往2024年龍年太歲「李誠」上香

—再到自己出生年所屬的太歲上香（可參考廟內六十太歲一覽表）

—逐一向其餘太歲上香

—最後將太歲衣化掉

【4.2】攝太歲 — 往細廟參拜

細廟地方較細，會把六十太歲放在一起，方式也較簡單

—廟外買壽金

—壽金寫上自己名字、出生年月日，壽金數目可按自己歲數而定

—向廟中太歲上香

—將壽金放到太歲像下

—化掉其餘衣紙

【4.3】攝太歲 — 家中參拜

俗稱為「拜當天」:

—在紅紙上寫下該年太歲資料，以龍年為例，可寫上「甲辰年當年太歲之位」或「甲辰年李誠太歲位」

—將紅紙放到家中大神，如觀音、關帝旁邊

—以六色果（六款生果）、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜

—將衣紙化掉

攝太歲吉日吉時

首選: 2月15日(農曆正月初六) 早上7時至9時、早上9時至11時、早上11時至下午1時、下午1時至3時（不宜生肖：兔）

首選：2月18日(農曆正月初九) 早上7時至9時、早上9時至11時、下午1時至3時（不宜生肖：馬）

首選：2月24日(農曆正月15日)早上9時至11時、早上11時至1時(不宜生肖:鼠)

次選：2月17日(農曆正月初八)早上11時至下午1時、下午1時至3時（不宜生肖：蛇）

(鳴謝:麥玲玲師傅提供以上資料）