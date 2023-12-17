23歲美女5年被捕11次「囚犯照」超甜美爆紅　網民震驚：坐監界KOL

經常進入監牢的罪犯給你的印象是怎樣的，是油頭垢面的大叔，還是牙尖嘴利、不守規矩的年親小夥？而美國就有一位經常進出監獄的女罪犯竟因外貌而爆紅，最後反省自身，人生180度大反轉。



Instagram截圖@rayannabellebrock

根據《每日郵報》報導，美國一名名爲Rayanna Belle Brock的女生，在2018年，18歲的她在商店偷了價值500美元的商品，還在逃脫的期間差點危害到警察安全，被捕入獄。而在其後5年接連被逮捕11次，罪行包含持有管制藥物、竊取槍械、跟蹤、藐視法庭、誹謗等，但她似乎對自己的罪行表現得相對自豪，更在其社交平台上載自己入獄的照片，稱自己是「The Queen of Chao」（混亂女王）。

Instagram截圖@rayannabellebrock

而在照片曝光後在網上便突然爆紅，現時其社交平台Instagram已收穫1.6萬追蹤者，更稱她為「最甜美罪犯」，有不少網民在其社交平台留言「你偷走了我的心」、「請你繼續被捕吧」、「你能把我打得死去活來嗎？我會付錢給你」。而報導被轉載至連登討論區後，也引起不少香港網民的熱烈討論，「鬼妹癲峰期竟然係監獄過」、「好浪費青春，正正經經做KOL好過啦」、「坐監界kol」。

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然而Rayanna表示這次爆紅卻促使她自我反思「並不代表真正的我」，是自己人生太混亂所造成的後果。根據《每日郵報》報導，Rayanna從小生道路並不順暢，父母經常入獄，被祖父母撫養長大的她相繼過世，學業和生活都受到影響幸好現在男友、繼父及朋友成為她心靈的支柱，讓她逐漸改變了自己，目前努力戒毒中，「犯錯是每個人都會遇到的事」、「汲取教訓，讓自己變得更好」，並向媒體表示希望成為一名反青少年吸毒的輔導教師。