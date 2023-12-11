日餐廳貼「中韓人禁止入内」告示！百萬網紅報警轟歧視後續竟是..

大家去日本的時候，有沒有遇過有店家因爲各種原因禁止顧客入内的標語或告示。最近就有位在日内地網紅因不能進入餐廳而報警，但處理後續卻引起不少爭議。



抖音@油頭四六分 截圖

近日有位在日内地男網紅油頭四六分以「日本東京中餐館禁止國人入內？豈有此理」爲題，並上傳一段影片，影片中的中華料理餐廳在門外貼上「中國人及韓國人禁止入内的告示」，該男網紅隨即進入店家詢問究竟，餐廳負責人便直言「中國人讓我嘔心」，更叫他閉嘴。男網紅便質疑店家在日本貼這種告示其實已經是違法，「自己去查查司法部的解釋吧」，但店家堅持己見，更把男網紅趕出店外，他便馬上報警處理。

抖音@油頭四六分 截圖

在警察到場後，男網紅便帶警察到告示指著表示「仇恨言論是違法的」、「這是針對國籍的區別對待」、「司法部有相關法律」。但奈何警察表示對於店家禁止顧客進店的規定，沒法强制要求店家取消原先的規定，「還是要看店家的意願」，其後男網紅繼續表示如果店家沒有正當的理由，便屬於差別對待，顯然是違法行爲，「這樣就變成外交問題了」。

抖音@油頭四六分 截圖

警察隨後便進入餐廳向店家提出男網紅的主張，但店家堅持不會把餐廳門外的告示取下，男網紅開始反問警察「你們知道每年多少中國人韓國人的游客嗎，是1500萬人！」更怒斥警察「這麽明顯的違法你們不管嘛？」，而警察重申不能强制要求店家，只能轉達給店家，「對方會不會采納你的意見，我們是無法强制的」、「我們無法處理」，更表示希望男網紅離開這裏，「不要接近這個店」。

抖音@油頭四六分 截圖

影片一出後引起不少網民的討論，但評論的留言看法大相徑庭「這不是中餐廳嗎」、「侵略者還記仇呢，中國人更不能忘記歷史侵略者還記仇呢，中國人更不能忘記歷史」、「衝這個視頻果斷關注你」但也有不少網民認爲這是店家自己的權力，「身為一個店家，有權力按照自己的喜好篩選客戶，這是無可厚非的事情，道德層面的問題難評，倒也不用為了流量整這些爛活」。

這位在日内地男網紅油頭四六分一直都有在抖音上傳關於日本的影片，而頻道除了日本美食分享外，這位油頭哥也十分關注日本的政治，早前便有上傳關於日本排放核污水的影片，在抖音上更是一位百萬網紅，坐擁130.5萬粉絲。

抖音@油頭四六分 截圖

至於影片中餐廳的行爲確實違反了日本反歧視法律的規定，條例禁止對任何人歧視和不平等。這包括對於國籍、出身、種族、性別、信仰、殘疾等方面的歧視，而「中國人、韓國人不得入內」的標語涉嫌限制了特定族群的進入權利，違反了反歧視法律的規定，但相關條例沒有罰則，現時只有鄰近東京的川崎市有第一個附帶相關歧視罰則的條例，可處最高50萬日圓（約港幣$26816）。