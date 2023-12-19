東京中華料理店歧視風波鬧大　傳江湖人士肉搜！百萬網紅疑避回國

近日内地男網紅「油頭四六分」上傳影片控訴日本料理餐廳在門外貼上「中國人及韓國人禁止入内」的告示，與店主對質後直指對方歧視並且違法。事件引起兩岸網民熱議，有其他到餐廳拍片表示不滿的中國網民被日本網民起底，甚至傳出日本黑社會點名尋人的消息？！



内地男網紅「油頭四六分」在抖音上傳不少關於日本的影片，除了分享美食之外，亦十分關注日本的政治，在抖音上坐擁約147萬粉絲。早前他到位於東京的中華料理店「西太后」拍攝影片，指餐廳外貼有「中國人及韓國人禁止入内」的歧視告示。進店理論後被店長回應指「中國人讓我嘔心」，於是報警處理，並向東京法務局及日本律師聯合會提交書面申請，要求店方撤下告示並賠禮道歉。亦聯繫中國駐日大使館，要求敦促日本相關機構依法處置。

「油頭四六分」的影片瘋傳後事件繼續發酵，有其他中國網紅亦到店表示不滿，店裏的電話亦因惡搞滋擾電話而不能使用，警方勸店主暫時閉店或卸下標語，亦在店中設置CCTV監視鏡頭。小店歧視風波在日本網絡瘋傳，不少日本網民到「西太后」餐廳排隊捧場，亦有前議會議員到場與店主合照以示支持。

有台灣網民就提議店主轉為貼台灣或香港敏感標語，令到店的中國網民帳號被舉報、限制。網上更傳出日本知名黑社會山口組及住吉會的幹部發聲肉搜這些網紅並他們攝影師的消息。雖然不知傳言是否屬實，但始作俑者「油頭六四分」的抖音主頁IP地址現在顯示為「湖南」，亦沒有再上傳新的影片，有網民猜測「油頭六四分」是否為避風頭而返回中國。