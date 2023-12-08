震撼！北海道現大量沙甸魚屍骸沖上岸　長達一公里！居民：未見過

北海道海岸昨日(7日)出現大量死魚！根據日媒報道，北海道新聞報導，函館市濱町到日浦海岸沿岸昨晨發現大量沙甸魚、混雜鯖魚屍骸， 居民表示從未見過場面如此震撼！



綜合《北海道新聞》、《日本放送協會》等日媒報道，7日上午8時許，有市民向警方報案，指在:北海道函館市濱町到日浦海岸沿岸沙灘有大量魚屍，有關人員趕到現場後發現有大量沙甸魚、混雜鯖魚屍骸鋪滿一公里沙灘。據在當地出生的80歲男居民表示，以前從未見過，對此非常驚訝，也有居民到現場執魚屍回家。

有關當局表示，大量死魚分解過程可能降低海水中氧氣含量，影響海洋生物，他們會研究如何清理大量死魚。至於為何有大量死魚?日本放送協會訪問了北海道大學特聘教授中屋光裕，他表示可能因為海水水温下降，魚群向南下移，遇到鯨魚等掠食者追趕，逃到海岸至反肚。雖然看起來畫面相當震撼，但教授指教對生態影響有限。

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翻查資料，其實日本過往也曾發生過海岸湧現大量魚屍的情況。2022年１月，北海道稚內卜海岸就發現10公里以上佈滿沙甸魚屍體，一個個魚頭外露在雪地中，有居民驚現奇景，更即場執死魚笑言要拿回家做天婦羅。當時也有專家指沙甸魚正常生活在10至20度水溫的區域，6度左右是可生存的最低溫度。但北海道早前溫度急降至3度，令大量沙甸魚死亡。

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