日本手信｜全球票選日本最受歡迎手信TOP 10　白之戀人也輸給它！

撰文：白兔糖
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去旅行時除了享受當下，不少人亦會留意身邊有甚麼手信可以買，送給親友分享。不過究竟哪一款手信才是最好吃的呢？日前有日本綜藝節目就帶著日本不同地區的手信到海外，給當地市民試吃，選出全球最人氣手信！

（節目截圖）

日本綜藝《世界くらべてみたら》日前在節目中帶著日本10個不同地區的代表手信到訪美國、法國和加納三個國家，在每個國家找來30人，一共90人試食評分，選出最人氣手信。十種手信中除了埼玉的草加煎餅之外，亦有廣島的紅葉饅頭、宮城的枝豆麻糬等。

當中來自北海道的「白之戀人」被一眾嘉賓視為冠軍熱門，認為曲奇和白巧克力的配搭比其他日本風味較強的枝豆、紅豆蓉等手信較容易被外國人接受。實際在調查中，含豆蓉的手信都未能攻入前五。其中枝豆麻糬更是被美國及法國人誤認為抹茶味食品，而在加納綠色的麻糬被認為看起來想健康食品、令人失去食慾，枝豆蓉的粒粒食感也不合當地人口味；最終只排第8位。

除了含豆蓉的手信之外，港人喜愛的香脆煎餅亦意外地人氣低迷。雖然法國人和加納人都給出好評，但美國人卻一致認為埼玉的草加煎餅不好吃。原因是太硬了！在法國及加納均有與煎餅類似硬度的食品，因此他們並沒有覺得很意外，但美國人並沒有類似食品，令一位試食者講到「這不是食物應該有的硬度！」；將草加煎餅的排名拉低至第7位。

排名第6位的是愛媛縣的「一六タルト」紅豆蓉卷蛋糕，而京都的八橋煎餅及福岡的「めんべい」煎餅則分別排名第4及第5位。那麼到底有哪幾款成功攻入最受歡迎手信的三甲呢？靜岡縣的春華堂「鰻魚派」登上第三位，啟發自蝴蝶酥的質地廣受好評，被多位法國人甚至當地5星級酒店任職的甜品師讚它比真正的蝴蝶酥更好吃。

最後剩下來自北海道的「白之戀人」及沖繩的「ちんすこう」（金楚糕），即使不論是北海道人還是沖繩人都認為「白之戀人」會勝出，結果竟是由沖繩的金楚糕衛冕冠軍！節目講到其實若只算美國及加納的分數，「白之戀人」的確會是冠軍，但法國人對他卻給出低分數。與勝過蝴蝶酥的「鰻魚派」相反，「白之戀人」的曲奇參考法國貓舌餅（Langue-de-chat），但當地人自少只會單吃曲奇，夾入白巧克力後對他們來說就太甜了。反而使用了豬油的香醇金楚糕更受歡迎，使它登上第一位。

（節目截圖）

全球票選最受歡迎日本手信TOP10

第10位　愛知縣「ういろう」外郎糕

第9位　廣島縣紅葉饅頭

第8位　宮城縣枝豆麻糬

第7位　埼玉縣草加煎餅

第6位　愛媛縣「一六タルト」紅豆蓉卷蛋糕

第5位　福岡縣「めんべい」煎餅

第4位　京都縣八橋煎餅

第3位　靜岡縣春華堂「鰻魚派」

第2位　北海道「白之戀人」

第1位　沖繩「ちんすこう」金楚糕

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