內地男香港街頭做錯一事罰款$3000　妻子激氣網民反讚:想國內實施

撰文：彩虹糖
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行人衝紅燈、違例泊車、亂拋垃圾等都是違例的行為，但依然有人會心存僥倖貪圖方便，以為沒有執法人員在附近就可以脫險。其實為己為人都應該遵守道路規則，不要以身試法。近日，就有位內地人來港旅遊，一時忍不住煙癮，但附近又沒有垃圾桶，結果就令荷包吸收了一次狠狠的教訓。

小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖分享，她稱「氣死！我的怨種老公在香港街頭被罰款3000元」，她指丈夫平日都算是一位遵守紀律法律的人。來到香港旅遊想抽煙時，都會在街邊找垃圾桶。怎料，這次在酒店樓下找不到垃圾桶，「看到大廈旁邊的夾縫裡有一大堆煙頭，他就心存僥倖地把煙頭拋在了那裡，並用腳踩熄了。」

當他們以為一切都順利，心安理得的時候，迎面而來的就是3位身穿制服的人員。「他們說自己是食環署的，看到他亂拋煙頭。他（丈夫）趕緊說把煙頭撿起來，但食環署說『太遲了』。」並要求他提供証件作登記，並發出告票罰款$3000港元。而且，「食環署今年10.22才剛剛把罰款金額從1500元提高到3000元，我老公就以身試法，做了一次反面教材。」更指「此處省略我内心一萬字咆哮。」內地女為丈夫感到無奈又激氣。

告票細節（小紅書相片）

因為兩夫婦是第一次被罰款，對於遞交罰款這方面沒有經驗。食環署人員則指導他們前往郵局或銀行櫃員機遞交，假若逾期未交，罰款更會再加一倍以及另加訟費$300。內地女亦以此事在社交平台發佈，並引以為鑒「他做了不好的示範，希望大家可以引以為戒。無論是在哪裡，都應該保護環境，不要亂拋煙頭。」

網民都在帖子底下留言：「内地建議執行，隨地吐痰，遛狗不收拾糞便，大街上邊走邊抽煙的，不罰三千也罰個三百五百的，絕對效果立竿見影！」、「在公眾場合抽煙的人就是很自私！完全不顧及别人的感受。」、「我上次也是這樣被罰了$1500，然後回到家抱著老公哭了一晚上。氣死了！然後就把十多年的煙給戒了」。不少網民發聲希望內地效仿實施罰則，認為對影響公眾場所衛生的人能起阻嚇作用。

香港經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）（《定額罰款條例》）由2023年10月22日起，亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行定額罰款調高一倍至3,000元。

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