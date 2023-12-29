港女尖沙咀髮型屋做負離子漂染中伏　全頭被漂斷！髪型師事後咁做

過時過節當然想打扮好自己迎接新一年，不少人都會選擇去髮型屋大改造。近日，一位港女在社交平台發文，她在尖沙咀一間髮型屋漂染頭髮，漂前問清楚髮型師以為不會出事。怎料造型大抄車，她怒轟「漂X到我成個阿婆咁」就連頭髮都傷得嚇人！



《一屋老友記》劇照

近日，一位港女在連登發文稱「尖沙咀salon比人漂爛頭」，她指本來打算找一位相熟的髮型師漂「巴黎畫染」，但雙方蹉跎數月都一直抽不到時間。於是她就決定在社交平台找這位一直追蹤的髮型師，並預約在這間尖沙咀髮型屋漂染頭髮。

該名女網民表示，自己天生就是攣頭髮，亦在早前做過負離子直髮。在做完負離子直髮的情況下，再漂染頭髮有一定的風險，所以她都事先向髮型師諮詢「已經一早問咗個新髮型師可唔可以整，佢話整得。」而且她亦曾經在另一位相熟的髮型師手下負離子直髮後，再漂頭髮都沒有問題，所以放心繼續漂染，怎料「之後今日就去咗新髮型師嗰度整，之後就仆X啦」。

港女表示事先已經諮詢過髮型師意見，他亦表示這種做法沒問題。怎料，在港女漂完2次頭髮之後，漂髮劑令頭髮嚴重受損。圖中可見，最外層的頭髮由頭後面的長度已經斷裂，再下一層的頭髮更是比上一層斷得更短更大範圍。正如港女所指的「底嘅頭髮頂唔順斷X晒，斷到好似俾人剪咗一執執咁樣，仲要唔止一執。」

港女更怒斥漂染髮色不均勻「啲頭髮入面嘅就灰，出邊嘅就黃唔黃啡唔啡咁。啲頭髮根本唔使點樣拎開嚟睇，就咁摸上手都feel到啲頭髮係爛晒嗰種手感超kick」她形容頭髮的受損程度甚至是摸得到的乾旱和打結。

《飛起來吧，蝴蝶》劇照

港女更回憶起當時剪頭髮的過程，她指正常程序應是學徒塗漂髮劑，而剪髮的步驟是由髮型師親自操刀，「但自從佢知電完出嚟衰硬之後，佢就消失咗，變咗唔X知邊個嚟同我剪，佢漂到我啲頭髮幾層咁斷，漂X到我成個阿婆咁，仲要玩失蹤」令港女怒轟髮型師的做法，更是不忿髮型師在社交平台所宣傳的字句「自稱十年、二十年功力擺晒喺你個頭度」。

最後港女決定到髮型屋投訴，但得到髮型師的解釋是「佢親口講佢只係做咗3年，間鋪係佢有份，佢功力係點有目共睹。問佢點解會玩消失，佢答我係因為佢約咗去整牙。成件事都唔合理，約咗個客但係我整到一半就消失咗去整牙。」而髮型屋最後向港女退款，以保償她的損失。

《我的牙想你》劇照

網民都為事主抱不平，留言：「係咪萬寧自己買嚟染嗰啲最安全」、「搵個啱嘅髮型師同連登仔搵女一樣咁難」、「以前試過都係漂到爛，最後剷光重練，帶咗1年冷帽」、「樓主好慘，我都試過類似嘅慘況，要等頭髮長番再修剪，搞咗成年幾先變番正常人」。

《開罐》就曾請教M’Soul Hair Salon髮型師Anson，Anson表示，如果之曾經做過負離子直髪，盡量不要漂頭髪，因為負離子直髪以夾板造型夾加熱，強行更改頭髪的形狀， 很容易破壞頭髪結構， 如果頭髪經過負離子療程之後再進行漂漖， 很容易會斷掉。此外，Anson還提醒大家9個漂染小貼士，原來有些人是不可以漂頭髮的！

👇👇👇9個漂染頭髪小貼士👇👇👇