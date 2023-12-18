港漂女讚港人「沒下班和請假羞恥」　網民：是內地職場文化不正常

職場文化差異｜香港不少打工仔經常自嘲「奴性」嚴重，但原來在香港上班已是十分幸福的事？近日有港漂内地女來港工作後，大讚香港職場環境比内地好，就準時下班和請假兩件事有深刻體會。



小紅書@拖把在成長 截圖

「發現香港人沒有下班羞恥和請假羞恥」

近日有港漂内地女在社交平台小紅書以「發現香港人沒有下班羞恥和請假羞恥」為題，大讚香港的職場環境跟内地相比好多了。她表示自己已在香港工作兩個月，發現兩地的職場差異真的很大，「在下班和請假這件事上就很不一樣」。

該港漂女生表示，過去在内地工作，上司不下班自己也不好意思早走，因爲許多上司都不喜歡準時下班的人，「甚至直接要求大家加班，或是下班前才派活（指派工作）、跟你對接工作」。但她發現香港基本上都是到了下班時間就會走，上司也會叫你下班，笑說也許是因爲不想給加班費，「臨近下班也基本不會安排重要的事情，就算有，也是第二天的任務」。

小紅書@拖把在成長 截圖

內地工作時請假會怕上司不滿

她續稱，請假也是一樣，在内地工作時，請一天假都會被上司問東問西，「還害怕上級和其他同事不滿」，但在香港請假只需要提前告知，上司和同事也不會追問太多緣由，更不會因爲請假而對你不滿，「就算是直接說明請假旅遊，也是很正常的事情，大家都習慣帶點手信回來分給同事」。該港漂女生大讚在香港工作少了很多糾結和精神内耗，更表示「這種職場狀態還蠻舒服的」。

《Start-Up 我的創業時代》劇照

帖文一出後引起不少兩地網民留言，不少網民都覺得其實是内地職場文化不正常，「在香港比較注重個人隱私，不存在年齡同未婚的尷尬，這些我超級喜歡」、「假期是我福利，為何羞恥？」、「被侵權慣了，自己的權利都不知道維護」、「內地的垃圾職場文化何時能消停」，也有不少香港網民表示其實在香港也視乎公司文化，有些也會下班到很晚，「香港也有很卷的公司，特別是審計行業，準時下班是錯」 、「幹久了你還會發現會有工作羞恥，如果在深夜發郵件，老闆甚至會罵你，現在加班只能自己偷偷做不敢被人發現上線了」。