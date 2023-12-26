日本綜藝實測晾床單快乾法　三角、A型、蛇型？用這方法時間減半!

大家洗衣服時會不會經常發現衣服好像晾曬很久都未能乾透呢？特別是洗床單被袋等大型的衣物時更是花時間。最近有日本節目就實測網上流傳的3種快乾床單晾曬法，三角、A型還有蛇型到底哪一種最有效呢？



（節目截圖）

日本節目《大阪ほんわかテレビ》經常都會進行各種驗證，實測網上流傳的民間妙法。進入冬天，有不少人都會為到衣物難以曬乾的問題困擾。日前節目就實試了網上流傳的3種晾床單妙法，當中包括「三角掛」、「A型掛」及「蛇型掛」法。節目組為了公平驗證，分別將3張乾淨的床單用1公升水倒濕，再跟網民分享的方式晾曬。

「三角掛」、「A型掛」及「蛇型掛」（節目截圖）

「三角掛」非常簡單，只需要跟著床單的對角線將它摺起，掛上晾曬架就可以。據說這個方法能讓水集中在床單底部的三角尖部分流走，達到快乾的效果。而「A型掛」則需要用到數個衣架將床單打橫撐起，網民指這樣水份能從多角度、全面地流走。至於「蛇型掛」則使用曬衣夾架，把床單「zig-zag」型夾起，據講這樣製造更多空隙就能速乾。

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節目組拍攝驗證時正值10月中旬，最高氣溫約25度，若不使用任何速乾法，床單晾乾需要2小時。驗證開始半小時後，節目組檢查床單後發現3張床單的上半部分都已經晾乾，但下半部分依然含有不少水份。

過了1小時後節目組再次查看床單，3張床單都已經大致晾乾。於是使用遇水就會變色的試紙仔細檢查床單的含水量。結果發現「蛇型掛」的床單依然有不少水分，「三角掛」的床單亦還剩一點水份。只有使用「A型掛」的床單完全乾透，相信是因為「A型」結構最通風，所以只需一般晾曬法的一半時間就能晾乾。節目組亦實測指若用洗衣機清洗後脫水再晾曬，更是只需要40分鐘就能完全晾乾！

下次洗大型衣物時大家不妨可以試試「A型掛」，相信可以省下不少時間啊！