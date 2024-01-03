內地男無錢搭巴士大嶼山被趕落車　的士司機義載還咁做：香港大愛

香港服務業的待客態度一向為人詬病，不少港人或遊客都受過氣，其中的士司機的服務態度更經常熱上討論區。不過近日有內地網民在社交平台卻上巴士後因無錢而在郊區被趕落車，幸好有熱心的士司機願義載，讓內地男感動非常，大讚香港有愛。



截自小紅書

近日有內地男在小紅書上發文，指他早前來港，因為上巴士後才發現没有零錢，手機又没信號，結果被巴士司機要求落車。他表示當時拖著行李，在一個「極度偏僻和荒無人煙的地方」，看看能不能找到便利商店換些零錢。

他表示在他最徬徨無助時，有一名黃姓的的士司機停在他面前，由於他知道香港的士車費昂貴，於是跟的士司機表示不乘搭，「但黃師傅說不用錢，現在這麼晚了，順路載我一程」，更表示反正一個人也是空車，嚷他不要客氣。

《降魔的》劇照

樓主表示他上車一再表達感謝，而當對方得知他的目的地是在旺角，「竟然一路開過隧道把我送到目的地了」，而且還打算給他零錢，怕他到埗後無法聯絡朋友和吃飯。樓主表示當刻「感動到要哭」，的士司機也拒絶留下聯絡方式好讓樓主日後付錢，對方只表示「幫人的事情他常常會做，以後看到還是會做」。樓主驚嘆常說香港人情淡漠，但難得因為有這樣大愛的人，讓他依然依然熱愛香港。

《降魔的》劇照

不少網民看到樓主的遭遇後也留言大表感動，「有仁有義」、「還是有好人的」、「給的士司機送锦旗吧」、「黄師傅一生平安福氣」、「寫封感謝信到香港政府旅游運輸等部門」。不過也有網民質疑樓主杜撰事實，以及明明有錢就是想佔便宜，更指香港巴士不可能把乘客扔去人烟稀少地，「不是站點不會停的，被投訴會失去工作」，質疑事件真偽。

《降魔的》劇照

及後樓主再開PO補充解釋，指當晚他從泰國飛香港，所以沒有辦香港電話卡，手機也沒開通漫遊，因為之前去過很多次香港，僥倖心理讓他認為先到市區再說辦卡。而他一落機就在提款機取了1000元港幣，不過都是500的大面額。當晚他乘搭N21由機場開往尖沙咀的巴士，在排隊上車後才發現刷不到手機，大紙現金也無法找散。結果巴士走了20分鐘左右司機不耐煩了，表示不能免費搭車，要求樓主在大嶼山警署附近下車，結果凌晨兩點街上也沒一人，他拖著行李走了20分鐘也不見便利店，最後遇上好心的士司機才解困。