日本地震｜AV女優宮下玲奈發文拜年遭怒罵　狂道歉刪帳號網民唔撐

日本石川縣能登地區2024年1月1日下午發生7.6級強烈地震，並引發海嘯、多人死傷。新年第一天發生嚴重自然災害，消息引起各界關注。在一片混亂當中，日本一名AV女優竟然因為說了一句「新年快樂」而被網民追擊，最終刪除社交平台帳號......



宮下玲奈出Po向粉絲們拜年後遭網民炮轟（X截圖）

AV女優宮下玲奈自2022年初出道後人氣一直高企，去年推出的首部寫真集大獲好評，亦兩度到訪台灣出席活動見粉絲。不過2024年的第一天，宮下玲奈就將她的X帳號刪除了。

事緣昨日(1月1日)是新年，宮下玲奈就在X上載了一張美照，向粉絲們拜年「新年快樂，2024年也多多關照」。不過因為日本當地下午4時10分左右石川縣能登地區發生7.6級大地震，有網民就砲轟宮下不應在這種情況下出Po宣傳，實在太不謹慎。

宮下玲奈看到網民留言時回應指自己並不知道發生了地震，對自己在新年首日就犯這種錯誤感到非常抱歉。但網民對她的回應並不滿意，怒指「關東都感受到有搖，邊有可能唔知？」被宮下封鎖後亦繼續追擊她，「有睇都知地震啦！咪扮可憐！」

宮下於是將拜年的貼文刪除，並再次發文道歉，不過懷疑因為仍有網民不滿，最後就直接把X帳號刪除了。之後她在Instagram上表示即使想不在意網民的批評，但依然會受到影響。甚至出現手震、呼吸過度的恐慌症狀。當中她亦提到一年前的炎上事件對她依然有影響，講到「好痛苦、人類真係好可怕」。

其實宮下玲奈已經不是第一次在網上被批評，去年就因「AV女優雖然賺錢多也應該要存錢，別在網上賣慘求資助」的發言與女優小倉七海產生矛盾。雖然宮下本人並不是點名批評，但小倉七海「對號入座」，於是便掀起罵戰。之後宮下亦因為有網民說她醜、嫌她經常發文太煩，而刪除所有IG貼文只留下貓咪的照片、暫停發文。數次被網民追擊相信為她帶來不少壓力，亦令她對網民的看法更加敏感在意。有粉絲就發文安慰她，並為她護航指酸民不斷小事化大、掀舊帳的行為才是最不了得，完全沒有考慮到對方的心情。不知大家又對這次的事件有何看法呢？