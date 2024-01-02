法國星象家神測日本地震引發海嘯！2024年8大預言全球陷3大危機

踏入2024年，新一年將會是怎樣的一年呢？過去有不少預言家預測世界未來的發展，法國星象家Nostradamus曾預測日本會在2024年出現大地震並引發海嘯，與日本日前（1月1日）發生7.6級地震導致1.2米海嘯的災難不謀而合，《開罐》綜合兩大預言家對2024年的世界預言，神預測看看未來一年會有甚麼大事發生。



保加利亞Baba Vanga（又稱盲眼龍婆），雖然她早於1966年去世，但仍留下了不少準確預言。當中包括美國911恐襲、英國脫歐、俄烏戰爭等等，其預言準確率高達85%。她在2024年亦留下3大預言，其中一項預言竟然跟生化武器有關？

👇即看盲眼龍婆Baba Vanga 2024年3大預言👇

1) 歐洲恐襲增加

全球恐怖襲擊的次數增加，每宗恐襲的死亡率上升，死亡人數將會增加26%。

2) 經濟危機

隨地緣政治導致局勢緊張，全球經濟將會由西方轉向東方，而西方債務水平上升將有機會構成新問題。

3) 生化危機

有強大的國家正進行生物武器試驗，甚至有機會發動攻撃。

法國星象大師Nostradamus（諾查丹瑪斯），在400年前曾經出版預言書，而書中的預言竟逐一實現，當中包括美國911恐襲，英國女王伊莉莎白二世駕崩及新冠疫情大流行等！最令人震驚的是，他曾預測2024年日本沿海地區將會出現地震並引發海嘯，這個預言竟與日前（1月1日）日本石川縣地震不謀而合！

👇即看法國星象大師Nostradamus 2024年5大預言👇

+ 5

1）致命病毒流行

氣候將會持續惡化，乾旱的大地將會更加焦枯，屆時將會出現大洪水。同時，氣候改變讓古老的冰川融化，一種存在於地球4萬年的病毒將會釋放至海洋，導致無數人死亡。

2）兩場大規模天災

將會有兩場自然災害導致人命傷亡，當中包括日本大地震引發海嘯及意大利埃特納火山爆發。日本沿海將會出現大地震，並引發海嘯。

諾查丹瑪斯更準確指出意大利埃特納火山將會在2024年底至2025年初大爆發，其影響有機會超過1979年維蘇威火山大爆發。

3）揭起海上戰爭

「紅色對手」將會揭起「戰鬥與海戰」，並將「因恐懼而變得蒼白，讓大海陷入恐懼」，意味2024年將會有國家揭起海上戰爭。

4）權力新舊交替

英國將會出現一位新國王，但他將會是一個「沒有國王印記的人」，意味新的國王並非來自皇室。此外，他亦預言將會有「一位年老的教宗逝世，將會由一位年長的羅馬人當選」。

5）人類壽命延長至150歲

隨著「機械器官」的發展，人類的壽命將會大幅延長至150至170歲。