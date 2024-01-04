屯門日式餐廳「呃阿婆」　員工揭開背後暖心原因　網民：好有愛心

「呃阿婆」可說是喪盡天良的行為，不過近日在社交媒體就爆出一單屯門日式餐廳員工呃阿婆的熱話，網民了解背後原因後，馬上大讚餐廳員工「好有愛」，到底發生什麼事呢？



日前（12月29日），位於屯門的日式餐廳「花火漁屋 屯門山景店」在社文媒體facebook上，以「啲同事連阿婆都呃」為題，發布了一則帖文，內容為發文者在店內意外看到的暖心場面。

發文者看到餐廳員工鬼鬼祟祟後，決定向員工了解詳情。（facebook圖片：花火漁屋 屯門山景店）

發文者在餐廳看到婆婆點了「三文魚親子丼」後，員工不停輪流走到她身邊，甚至拿出筆紙溝通，最後鬼鬼祟祟把一碟中華沙律送到婆婆的桌上。發文者看到這幕馬上上前了解，結果員工解釋令他感到相當意外。

原來婆婆本身很喜歡吃中華沙律，但員工每次請她吃，她都拒絕甚至「要俾返錢」，所以只好「老作話個中華沙律係跟刺身飯送」。由於婆婆好有禮貌，每次都「非常客氣唔該前唔該後」，所以員工們對她非常好，甚至在婆婆離開時，幫忙「攙扶佢出門口上步行架」。

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「呃阿婆」真相大白，網民都非常欣賞員工的行為，帖文獲超過9000網民好評，有網民留言指「坐喺格離枱見到曬，有愛」、「見過你們扶婆婆出門口，好細心，好有愛」，也有網民大讚：「香港需要多啲你啲員工！」、「我都相信香港地仍然仲有愛。加油！」、「濃濃人情味，好有愛心」。