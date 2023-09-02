電梯為何總有鏡子？專家解釋3大用途　背後藏「真．暖心故事」

你有想過，為什麼現代電梯總要設置一大面鏡子嗎？是用來整理服裝？還是防盜？抑或是……讓我們看看身後有沒有其他「東西」？對此，《科普中國》給了解答，原來鏡子的設計是為了這些功能！



現代電梯總是會放一大面鏡子，也成為許多恐怖片場面的愛用場景。根據《科普中國》分析，電梯中鏡子的設計主要有三種重要用途，分別是方便身障者（傷殘人士）進出、增加空間感與保障人身安全。

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1. 無障礙設計

由於使用輪椅的傷殘人士一旦面朝著電梯的方向進入，就看不見後方門的開合情況。因此，在電梯中裝上鏡子，他們就能通過鏡子的反射，來查看電梯門的情況。而在台灣，這項設計被納入了台灣內政部營建署公布的「建築物無障礙設施設計規範」中。

2. 增加空間感

由於電梯是一個狹小的密閉空間，為了減少人群湧入後的壓迫感，以及減緩幽閉恐懼障礙者的恐懼，因此在電梯中加裝多面的鏡子，就能讓空間瞬間變的明亮且寬敞。

3. 保障人身安全

在搭乘電梯時雖然只有幾分鐘的時間，但因出入人士複雜，有機率會碰到竊盜或是騷擾的事件。而多面鏡子的設計，正好能增加乘客間的能見度，讓危險情況能在第一時間就被發現。另外，在電梯內加裝的閉路電視，也能因為有鏡子反射的輔助，更多角度的拍攝可疑人士的面貌，大幅提升犯罪事件的辦案效率！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是用來整理儀容的！為何電梯裡總有鏡子？專家曝3個真實用途，背後原因超暖心】