變態男偷過千件女子內衣褲被捕 胸圍底褲鋪滿警署蔚為奇觀
撰文：中天新聞網
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該找心理治療了！台灣屏東警分局社皮派出所日前查獲一宗竊盜案，疑犯橫行屏東縣內埔鄉、麟洛鄉、萬丹鄉等地，行竊女性內衣及內褲數量1002件，數量之多堪比地下內衣褲工廠。
社皮派出所員警於6月25日接獲民眾報案稱晾曬於自家後院陽台的內衣褲遭竊取，警員受理後積極調閱現場周遭監視器畫面，並逐一排除可疑人士，鎖定疑犯身分後，立即向屏東地方法院聲請搜索票，終於順利將陳姓疑犯（男、約36歲）緝捕到案，當場查扣內衣612件、內褲390件，全案依竊盜案移送屏東地檢署偵辦。
多如「內衣工廠」 贓物鋪滿一地（點擊放大瀏覽）：
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屏東警分局長蔡培元呼籲，對於任何不法行為，警方絕對全力緝查到底，切勿有僥倖心態。若民眾發現可疑人事物，請立即報案，通知警方到場處理。
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