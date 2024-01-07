港女被呃食新式「壽喜燒」怒轟餐廳唔認數！網民：要報海關

吃火鍋放題食材固然是其次，最重要的當然就是湯底，一般餐廳出錯餐都會更換給顧客，但如果店員堅持餐點沒有送錯，你又會怎樣處理呢？近日就有對情侶遇到類似的情況，令人哭笑不得。



《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

近日有女網民在Facebook討論區「飲食黑店大全」開帖文，大呻自己在與男朋友吃火鍋放題時遇到的奇葩經歷，Po主叫了壽喜燒鍋底，但來到的鍋底顔色清湯寡水，明顯不是平常壽喜燒湯底，便示意餐廳的女侍應幫她更換，但該侍應竟表示湯底沒有送錯「係呀，呢個係呀」，事主「突左一突」便表示「好似唔係咁嘅色，你係咪俾錯左」，但姐姐堅持是壽喜燒湯底，事主便飲了湯，更加確認是清湯。

事主的男朋友也覺得「唔對路」，就問多次餐廳侍應「靚女，壽喜燒唔係有啲菜啊金菇個啲咩」，該侍應繼續堅持「冇啊，冇呢啲架我哋」。事主便表示之前吃過與現在味道大相徑庭，事主不服氣便問另一位侍應是什麽湯底，第二個侍應一樣表示該湯底是「壽喜燒啊」。事主隨即「燥底」，「下，個色唔係個嗰色都算，連個味都唔係喎」，該姐姐才表示「可能佢落得小豉油，我入去幫你落翻多啲啦」。

Facebook討論區「飲食黑店大全」 截圖

事主大呻自己只是想問清楚和換回正確的湯底，「又唔係話要啲咩，R著數個啲」，更表示自己差點被兩位姐姐誤導，「真係差啲以為自己見識少，原來壽喜燒係咁」。事件一出後也引起不少網民熱烈爆笑留言，「可能係新款壽喜燒，報海關問清楚好啲」、「痴線，間餐廳好似阿媽呃細路咁」、「間鋪係咪冇晒壽喜燒汁撐飯蓋」、「你食壽喜燒，人哋當你壽頭」、「你唔問下佢哋邊度鄉下嘅壽喜燒有咁大煲湯㗎」、「壽喜燒出咗透明版，日本都有透明奶茶啦，我們見識小」。