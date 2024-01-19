Lisa有幾紅？IG粉絲數破億成K-POP第一人　陷瘋馬秀爭議人氣未減

韓國天團BLACKPINK去年歷經各種續約紛爭後，最終確定4人將繼續與YG娛樂續團體合約，粉絲不僅放下心中大石，YG公司股價也隨之大漲。成員Lisa在經過瘋馬秀風波後，人氣不減反升，IG粉絲數在早前突破1億大關，成為K-POP中第一個達成這項紀錄的藝人。



IG粉絲數破億！Lisa成亞洲最快紀錄保持人

BLACKPINK泰籍成員Lisa一直是團隊內的人氣成員，擁有甜美臉蛋及火辣身材，被稱為「人間芭比」，舞台實力也不在話下。自2018創建個人IG帳號後，在短短5年6個月時間內就完成1億追蹤人數的里程碑，成為亞洲最快紀錄保持人，粉絲數僅次於印度板球球星Virat Kohli、以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot），位列亞洲第三，同時也是擁有最多IG粉絲的K-POP偶像。據英國數據分析公司「Hopper HQ」報導，Lisa只要發一篇業配文就能獲得57.5萬元美金，驚人的收益令人咋舌。

【圖輯】點圖放大看Lisa早前曬出的瘋馬秀性感照及更多靚相👇👇👇

+ 29

「瘋馬秀」大尺度表演引各界關注 近半年聲量高達16萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，Lisa近半年的聲量高達169,516筆，聲量高點主要集中在9月出演「瘋馬秀」時造成的討論，聲量最高峰落在9月29日，共計4,529筆，據傳表演曲目突破極限尺度，需「脫到剩內衣丁字褲」，入場者在觀賞後也紛紛上網發表觀後感想，引發各界熱議。

第二個聲量高峰落在11月6日，共計7,288筆，Lisa在「瘋馬秀」演出後引起許多爭議，不僅遭到中國大陸封殺，更疑似被精品品牌寶格麗總裁。不過11月6日深夜，寶格麗總裁在IG一連發出7張與Lisa的合照，力證自己對Lisa喜愛，破除切割謠言。

【相關圖輯】大馬女同Lisa撞樣「對瘋馬秀照片按讚」陸網民怒了：建議內娛封殺（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

不甩爭議、翻唱聖誕歌寵粉 IG粉絲數破１億大關 成為K-POP第一人

即使Lisa在表演「瘋馬秀」後，引發了巨量的負面爭議，不僅丟失了中國市場，連到場支持的Angelababy及張嘉倪也都慘遭封殺，但Lisa不甩外界的惡評，人氣不墜。適逢聖誕節，她也翻唱了Britney Spears的經典聖誕歌〈My Only Wish〉，作為送給粉絲的暖心聖誕禮物，更在這天順利衝破1億IG粉絲數大關，成為K-POP第一人。

「Lisa」近半年聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月29日至2023年12月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Lisa』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

快訊／BLACKPINK全員續約「YG股價飆升」！梁鉉錫：非常開心 個人約尚未協商

Angelababy、張嘉倪遭封殺！Lisa瘋馬秀後…800萬微博蒸發 BLACKPINK全員緊張上線「怕被消失」

2024大選／高雄李眉蓁敗選關鍵揭曉！黃捷抓緊年輕選票 美女刺客李明璇難敵老將

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】