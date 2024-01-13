AI美女再進化？20萬粉絲激靚模特兒竟是假的　似到有球星富豪追求

如果段譽發現王語嫣是AI，虛竹知道夢姑是人工智慧，會是什麼樣的心情？



根據最近網路上的消息，似乎不少網友又被忽悠到了，一位擁有20萬粉絲的網紅美女模特，竟然又是AI。

這位人氣火辣的妹子名叫Emily Pellegrini，是一位用多種AI工具設計出來的虛擬人物。

IG上還有大量影片 比以往的「AI美女」更像真人 點圖放大看看Emily的照片：

+ 30

Emily被投放到網路後不久，不僅粉絲數暴漲到了二十多萬，還讓不少人誤會她是個真人，想要跟她約會。據她的設計者說，其中包括一些足球明星、網球明星、格鬥明星，甚至還有億萬富翁。

在設定上，她今年23歲，住在洛杉磯，個性有趣又可愛。 社群媒體中的照片確實好看，身材火辣，面容精緻。 而且她的生活多采多姿，常常在世界各地旅遊，和大家常見的網紅差不多。只不過，真的有人看不出AI和真人的差別嗎？ 還真別說，留言區都是小愛心。

這可能和她的帳號還會發一些影片有關，不同於以往的AI帳號只會發圖，她的帳號內容穿插著很多生活紀錄，例如問網友自己這套衣服能打幾分。

我們都知道完全由AI創作的影片其實穩定性還是有點差的，比較容易辨別，但這位Emily的作品看起來有點不一樣。她的動作流暢自然，身體的柔韌性如同真人一般，展示手指的時候也是大大方方，看著也沒有破綻。

【相關圖輯】點圖放大看看以往由AI繪圖所生成的美女照片：

+ 39

所以是怎麼做到的？ 或者說製作者的技術這麼強？ 而從創作者的介紹來看，其實也不複雜，找真人換個臉就好了。

說起來，在今年AI熱度衝擊下，之前的AI換臉技術似乎都被打入冷宮了，這突然提起來還讓我有點猝不及防。根據創作者介紹，他先問了問ChatGPT，一般來說男人都喜歡什麼樣的妹子，得到的回答有兩個關鍵字，棕色的頭髮還有大長腿，於是他就按照這個關鍵字創造了Emily的形象。

接著在經營社群媒體的時候，除了發布一些精修的AI圖片之外，也會用AI換臉製作視頻，也就是把自己設計的AI臉替換到真人身上。

有網友奇自己試了試，發現也不難做到。就像是這個視頻，Emily的動作表現就很自然：

AI繪圖技術已能製作出逼真美女影片（IG@emilypellegrini）

總的來說，ChatGPT負責出主意，其他繪圖軟體創作外貌，語言類的AI軟體塑造個性鎖定談話技巧，甚至配音AI都能幫她完善聊天系統，最後換臉AI用來以假亂真。多種技術疊加之下，自然也就難辨真假了。

有趣的是，如果是單張照片的話，其實還是很容易穿幫的，像是人臉倒還是很精緻，但後面的建築就有點開始抽象起來了。當然，有的影片裡也能看出破綻，例如影片裡的人物看起來相當活潑可愛，但有網友看完指出，似乎牙齒方面有點奇怪。

在媒體採訪中，她的設計者表示維持一個虛擬網紅帳號其實挺忙的。 因為每天發布的內容都是經過多次調整後的產物，需要控制角色表情，讓整體表現得更自然，有時一天要工作十幾個小時。但這種AI角色也可以幫他增加收入，據說目前在不同平台已經賺了一萬美元，而且Emily的粉絲數還在增加，他還打算推出更多角色。 例如這個Fiona Pellegrin看起來也是他的作品，粉絲數快要漲到5萬了。

【相關圖輯】鋼琴辣妹驚變「激凸機械女」 靠AI靚樣身材再進化 網民：邊度買（點擊放大瀏覽）：

+ 34

話說回來，最近一段時間類似的新聞倒是越來越多了。上一次引起網路關注比較多的AI美女名叫Aitana Lopez，她也在很短的時間裡就漲粉10萬，她當時也引起了廣泛關注。創造她的團隊名為The Clueless，專注於製作虛擬模特兒。他們認為虛擬模特兒更有性價比，不僅坐在電腦前面就能創作出來，AI角色也可以出現在任何時間與地點。而且為了讓角色更真實，他們也把精力放在了製造身體「缺陷」上，例如添加皺紋，頭髮散亂，只有不完美才能更有現實感。當然，很多時候不協調感還是很明顯的，像是抓肩膀的動作，我覺得就挺離譜的。他們公司的另一位模特兒名叫Maia Lima，也有了將近兩萬粉絲。

但接二連三的AI美女走紅，也引發了不同網友的思考，有些人懷疑這是某些社群平台在炒熱度，在硬推AI角色能賺錢這個概念，吸引更多人來製作相關內容。 甚至覺得這些熱度本身就是虛假的，就為了賣素材。也有人覺得無所謂，好看就行，反而期待更多虛擬角色出現，最好多來點性感男生。

在網路中，曾經的人們至少還需要化妝、人皮面具、PS、美顏來偽裝自己，現在用AI都能直接生成虛擬角色了，便捷了太多。 而如果利用換臉技術，一個真人或許可以披上十幾個馬甲，做出自己的AI網紅大軍也說不定。總之以後上網衝浪要更小心了。

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】