日本18禁超色情漫畫作者竟是個美少女　熱愛火辣Cosplay紅到國外

日本成人漫畫家Reco作品畫風及尺度吸引一票男粉擁戴，在國外也小有知名度。



不過更讓人驚豔的是，她不只漫畫作品吸引眼球，本尊照片也是相當火辣。

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不少網友認為，Reco可能是以自己當模板，才能勾勒出那麼多讓人心動的角色。

Reco出生於1991年8月12日，過去是一名專業Coser，後來轉戰漫畫界，畫風主要是成人取向內容為主，代表作品有《Temptation》、《惡作劇調情》等。

Reco常在社群平台分享自己的作品，而她也大方曬出自己的辣照，不管是性感又可愛的女僕造型，還是日本味滿滿的水手服，通通能輕鬆駕馭，好身材完全擋不住。

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除此之外，韓國也有出名的美女漫畫家，像是擁有人氣代表作《女神降臨》的貓咪（야옹이），不管臉蛋或是身材都如同漫畫般精緻。

她這部作品描述《不讓他人看見素顏的女子，和唯一知道她素顏的男子」之間的浪漫故事，也受到少女歡迎，在2020年翻拍成電視劇，收入翻倍增。

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