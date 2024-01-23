MC張天賦麥記送餐宣傳板變打卡熱點　盤點16位麥當勞廣告男神女神

撰文：周悠
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麥當勞昨天（1月22日）推出了全新麥當勞App堂食送餐服務的功能，這次更邀請了MC張天賦拍廣告宣傳。不少網民都留意到新廣告，還馬上拍照上傳到社交媒體！令人最印象深刻的麥當勞廣告代言人，莫過於MIRROR，當時還推出一系列鏡仔卡，掀起全港鏡粉食炸雞抽卡熱潮。不過麥當勞近年也邀請過不少年輕偶像、藝人擔拍賣廣告宣傳，這次《開罐》便會跟大家盤點16位麥當勞廣告的年輕男神、女神。

MC張天賦拍攝新廣告宣傳片（Instagram圖片：mcdonaldshk）

MC張天賦
去年已經參與「戚起條眉就知你想點」宣傳活動，為麥當勞拍攝短片，今次更為「App堂食送餐服務」就拍攝宣傳廣告！這次除了影片廣告還有硬照宣傳，只要踏進麥當勞就可以看到MC張天賦教你用堂食送餐服務！

👇👇👇MC張天賦新廣告出現在麥當勞，就有超多網民打卡👇👇👇

提及麥當勞的早餐，就會想起蘇皓兒說「Good Morning」（Instagram圖片：mcdonaldshk）

蘇皓兒
被網民稱為「女神」的Chloe，從2022年開始拍攝麥當勞早餐廣告，曾經參與「熱香餅系列」、「全新炒雙蛋包」、「蕃茄濃湯系列扭扭粉系列」的廣告拍攝，提起麥當勞早餐，幾乎都會想起她！

連續兩年阿華田脆脆熱香餅都由張蔓莎拍廣告。（Instagram圖片：mcdonaldshk）

張蔓莎
模特兒兼唱作歌手的張蔓莎，曾經參與拍攝2023年及2024年「阿華田脆脆熱香餅」的廣告，兩首廣告歌「甜蜜在十點五十九分前」、「In Love In The Morning」，更加是她親自作曲、填詞！

譚旻萱「Sea You Soon!」讓人非常深刻。（Instagram圖片：mcdonaldshk）

譚旻萱
同屬模特兒兼歌手的譚旻萱，曾於2023年參與拍攝「深海狹鱈魚柳精選早晨套餐」拍攝廣告，而且還自唱出廣告歌，廣告最後一句：「Sea You Soon!」更令觀眾留下深刻印象。

MIRROR拍了多個麥當勞廣告，而每個廣告都會有姜濤！（Instagram圖片：mcdonaldshk）

MIRROR
麥當勞從2021年開始連續3年都重金聘請MIRROR擔任廣告代言人，還推出一系列鏡仔卡，掀起全港鏡粉食炸雞抽卡熱潮。除了鏡仔全部成員出動宣傳廣告外，也有分拆不同成員拍攝的宣傳廣告，但無論是哪個廣告，都總有姜濤！

除了以上提及的男女神，麥當勞也經常邀請為人熟悉的藝人做宣傳。（Instagram圖片：mcdonaldshk）

去年（2023年1月）麥當勞以「戚起條眉就知你想點」作宣傳，曾經邀請了Do姐鄭裕玲、黃正宜（阿正）、陳蕾、Dear Jane等藝人拍攝宣傳片！但麥當勞不止邀請年輕藝人做宣傳，去年也有邀請了胡楓、羅蘭打入銀髮市場，今次還有朱薰帶子女拍廣告，進攻親子市場。也有邀請韓國人氣偶像團體BTS和NewJeans代言宣傳。

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MIRROR
姜濤
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譚旻萱
譚旻萱 Mandy Tam
張天賦MC
張蔓莎
蘇皓兒
麥當勞