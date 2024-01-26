西環路邊大水箱驚現「美人魚」暢泳　街坊不顧嚴寒打卡：睇到都凍

水中美人魚表演一向吸引一家大小觀賞，更有不少家長為了滿足小朋友的幻想，專程走到水族館欣賞美人魚表演。近日，有網民在社交平台分享，稱在西環一帶路邊的一個透明玻璃水箱中，驚見「美人魚」暢泳表演，引來不少街坊上前打卡。更有網民留言大笑：「以為係海鮮酒家」。



Facebook截圖

近日，有網民在Facebook社團「西環變幻時」發帖分享他在西環近大道西、西邊街燈位附近，一間店鋪外的透明玻璃大水箱，驚見「美人魚」在水中游泳。該位網民指：「前日見到人魚，尋日又行去睇吓係咪美人魚，點知換咗另一條魚。」圖中可見，分別不同女子下身穿著魚尾泳裝，上身只穿著Bra top，在水中上下游走。

加上近日寒冷天氣突襲，該位網民都同情水中「美人魚」：「望到佢上水收返條魚尾，都覺得凍」。但即使天寒地凍，這些「美人魚」都吸引了不少街坊站在路邊手持手機拍攝和錄影。留言都可以看到不同「美人魚」的相片和影片，分別是坐在室內的地方擺好表情拍攝和身穿泳裝以「美人魚」式在水中上下游。

不少網民批評店舖：「有幾白痴先至係咁嘅天氣做咁嘅宣傳」、「咪鬼幫襯佢。天寒地凍叫人扮人魚」、「邊個地方咁陰公？」誤以為這群「美人魚」為店舖作宣傳工作。就有網民揭該水箱店舖其實並非「海鮮酒家」，而是一所提供「美人魚課程」、教授「Mermaid Dance水中舞」的學校。途人經過就會在大水箱中，看到學生身穿美人魚泳裝游泳上課以及拍攝造型照。

看見上水的「美人魚」同令網民倍感「睇到都凍」、「覺得條女勁慘，咁凍都要落水扮人魚！仲要水裏水外都面不改容」、「咁受得凍，好勁呀」大感佩服水中女子能夠抵受嚴寒；更有網民留言大笑：「以為係海鮮酒家」，因透明水箱的展視方式與一般售賣海鮮的酒家相若。