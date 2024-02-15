科目三過時了！「缽缽雞」新洗腦神曲網上瘋傳　網民：開始人傳人

去年《科目三》在網絡上瘋傳，不過你現在還在跳嗎？那可能有點OUT了！「一元一串缽缽雞」，因為網絡上最新的人氣舞曲《缽缽雞》（又稱：鉢鉢雞）已經取替了《科目三》！《開罐Opener》馬上為你介紹這首網絡神曲！



缽缽雞的真身是四川傳統小食（抖音影片截圖）

缽缽雞是什麼？

缽缽雞是四川傳統的小食，是一款利用竹籤把食物串起，放進一鍋雞湯及紅油辣椒裏的街頭食物，通常以「一元一串」的方式售賣，最早只是句叫賣的口號：「缽缽雞缽啊缽缽雞，一元一串缽缽雞」

缽缽雞缽啊缽缽雞，一元一串缽缽雞

後來有些食店會把叫賣聲錄下來重複播放，有網民把缽缽雞的叫賣聲上傳到網絡，不少人都認為叫賣聲充滿魔性，非常洗腦。更開始為缽缽雞編舞，及後有不少網民把自己跳《缽缽雞》的影片上傳到抖音，成為繼《科目三》後的洗腦神曲！

👇👇👇網上有多條《缽缽雞》的舞蹈影片👇👇👇

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《缽缽雞》舞步超簡單

《缽缽雞》的舞步簡單，全個舞步不到半分鐘，最簡單的版本首先會扮「雞」擺出雞冠和雞喙，向左、右走3步。由於是「一元一串」，所以手指擺出「一」的手勢非常重要！最後再模擬雞喙向左右上下喙，整支舞就完了！即使手腳不協調，稍為練習一下，也能輕鬆跳到的舞步。

《缽缽雞》在網上瘋傳，有些網民留言指：「有毒我兒子天天唱」、「之前是《科目三》現在是缽缽了」、「被洗腦了」、「現在開始人傳人」