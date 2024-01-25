連登仔食壽喜燒驚見無汁「乾炒」店員咁回應！網民：說好香港故事

壽喜燒一直都是香港人的心頭好，就算去不到日本吃正宗的壽喜燒，在香港也想解一解口癮。而近日就有位連登仔大呻在香港吃壽喜燒連壽喜汁都沒有，最後竟要「乾炒壽喜燒」。



連登討論區 截圖

近日有港人在連登討論區以「香港飲食業cut cost cut到連壽喜燒都要食乾炒」爲題，大呻自己吃壽喜燒的悲慘經歷，事主在鐡鍋牛之介Tetsunabe Gyunosuke剛開張時與家人一同光顧午市套餐，「當時仲有比埋一壺紅色壺嘅壽喜燒汁教我哋個鍋熱咗就倒落去」，事主吃完覺得非常不錯，便再次前去光顧同一個餐，然而第二次光顧的體驗便與前一次大相徑庭。

第二次光顧的鍋底只有極少量的壽喜汁，更沒有附紅色壽喜汁壺給事主，事主便主動問店員索要，但店員卻回覆「lunch set不嬲唔比汁架喎，要汁嘅要散叫餐先會有汁跟上」，事主便馬上反駁自己上次吃午市套餐都有壺壽喜燒汁，在上一次光顧時拍的照片更有日期時間作證明，但店員繼續一口咬定「你上次一定唔係lunch嚟食，我哋lunch餐牌不嬲唔會比汁嘅，如果你想食汁就要叫散叫餐牌」。事主不服繼續反駁「煲底無汁架喎」，内心不斷大駡「食 Sukiyaki 連個汁都分時段分餐牌？」，店員才「死死地氣」給了一小分量的壽喜燒汁，「你想要我可以照比嘅，但唔建議加囉，一陣加多咗又話咸（鹹）唔好食就唔好啦」。

連登討論區 截圖

最後依然沒有再附上紅色壺給事主，「無水到連粒菇都仲係生」，事主後面亦有位情侶客人同樣大呻沒有汁，而店員同樣用同一套說法「不嬲唔會俾汁，要食汁就要散叫餐牌同埋會咸」，女方便質問店員「乾炒？點食啊」，店員才給了一小分量的壽喜燒汁，「過多咗陣，個對情侶勁大聲問佢哋加完都係乾水，佢哋先肯一壺俾人哋」。事主更在文尾大呻「唔知係唔係呢間公司嘅policy要cut成本cut到連壽喜燒汁都唔俾人要人乾炒」、「真係唔怪得啲人飛曬去日本食都唔留錢係香港消費，邊諗到食個sukiyaki連汁都要r（搲）」。

連登討論區 截圖

事件一出後引起許多網民爆笑並熱烈討論，表示在香港消費「好受氣」，不少人都認爲壽喜燒沒有汁極不合理「我諗員工都係俾公司指引過話啲壽喜燒汁越嚟越少叫佢哋減低成本，做壽喜燒都要擔心啲汁真係唔知咩玩法」、「散叫餐有汁=唔會咸，Lunch Set有汁=會過咸」、「直接燒燶個鍋，侍應出聲就跟住話無汁啲嘢唔熟，變食燒肉」、「師傅教你中式食法乾炒肥牛你又唔感恩，侍應為你健康著想勸你減鈉減糖你就良心當狗肺」、「用乾炒肥牛說好香港故事」。

香港01記者就此事向相關餐廳查詢，該餐廳店員表示，之前的確是有提供一整壺壽喜燒汁給客人，但現在不會再主動提供一整壺，表示當天餐廳職員是新入職，若客人有出現不夠汁等情況亦會另外再提供壽喜燒汁。