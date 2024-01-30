流浪狗日日死守執笠便利店門口　網民揭開另有內情：看了好難過

狗狗是忠心的動物，不會忘記別人對牠的好，即使人們不在，牠仍然會繼續守候。有網民便在facebook分享了一個狗狗守候在便利店門口的心酸故事。



狗狗守在人去樓空的便利店門前。（facebook圖片：米克斯傳奇）

今日有網民在facebook發文指，台灣南投有一隻狗狗「芝麻湯圓」去年10月開始在街上流浪，牠的性格非常親人，只要見到人類就會主動上前示好、討摸，性格非常討好。網民第一次看見牠時，牠就主動靠近他的手，原以為牠是想討食，結果牠是討摸。

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芝麻湯圓很喜歡留在燈火通明的地方，牠都曾去過附近好幾間便利店、加油站，但礙於有怕狗人士，所以大部份店員都會把牠趕出去。還有立心不良的人把牠帶走，對牠施以毒手， 拿棍子打牠或踹牠。

幸好有一間便利店會讓牠進去，店員也不會特意趕牠走，天氣寒冷的半夜還會讓牠進去躲躲寒風。原以為找到一個容身之所，可惜便利店在兩星期前結業搬離，但芝麻湯圓沒有忘記店員對牠好，仍繼續守候在便利店門前，守著人去樓空的店舖，即使天氣寒冷仍然不願離開。網民指：「牠看著工作人員把店搬走，還是不肯走……」

「便利店已經搬走，你卻還守在門口」芝麻湯圓的故事分享到facebook群組「米克斯傳奇」，不到半小時已經有1千多位網民點讚，部份留言指：「看了好難過」、「他把哪裡當家了」、「有人願意安置這個天使嗎」、「打牠、踹牠的人知道是誰嗎？檢舉」。