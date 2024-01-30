城巴組「射波關愛隊」上門探病假同事　網民獻計2大絕招對付家訪

不少打工仔偶爾偷懶射波請病假，但原來並非一張醫生紙就可以打發老闆！近日，有FB專頁分享城巴的員工通告，推出主動探訪同事的行動，甚至專門上門探訪「射波」的打工仔。有網民笑言：「家門要掛『內有惡犬 謝絕探訪』」。



FB截圖

近日，「HK Bus Channel 巴士台」Facebook專頁發帖分享一張由城巴有限公司發出的員工通告的圖片，並稱之為「射波關愛隊」。圖中通告是有關於主動探訪同事，內容寫到：「隨著電子假期申請表已於2023年底開始使用，若公司發現有出勤情況異常的同事，公司會作適切跟進，包括登門探訪同事，以進一步了解及關心同事，並希望在適當時提供所需的支援。」

疑是城巴公司因應新使用的電子假期申請表，針對同事有機會出現射波的情況，而採取進一步行動，專門上門探訪請病假的打工仔，以告誡員工不要胡亂請病假。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」相片

對於城巴公司成立「射波關愛隊」，該位網民亦指：「有員工笑言公司派員探訪時，可否帶同盒曲奇或者葡萄糖能量飲品以表心意」除了突擊檢查員工是否真的生病而請病假，並留在家中休息之外，都可以盡「探訪」之意帶上一些點心和伴手禮給員工。

《今生是第一次》劇照

而通告內容都有寫到：「各同事應時刻保持良好精神狀態，留意作息有時及保持身心健康，以最佳狀態執行駕駛工作。」以示公司同樣有義務確保員工的精神狀態許可，方可上班工作。並不是強意要求員工在不適當的狀態上班。

《神的禮物-14天》劇照

有網民提出2大絶招應對公司的探訪：「家門要掛：內有惡犬 謝絕探訪」、「過咗探病時間，你聽日再嚟喇」；亦有網民批評公司的做法未必恰當：「可唔可以帶埋早午晚三餐至探，廢事一陣落咗街食飯冇人又俾人話點解唔喺屋企啦」、「病咗唔舒服都仲要招呼啲閒人入屋？」、「比我嘅感覺呢間公司做嘅嘢只要自己唔尷尬尷尬嘅就係人哋」.