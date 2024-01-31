香港大學再「淪陷」遊客迫爆校園、課室外　大學生轟一惡行超反感

香港大學（港大）是香港歷史最悠久的大學，本部大樓、多個教育樓，更被評定為香港法定古蹟、歷史建築物，不少來港人士都會想一睹香港大學的風光，讓香港大學成為了一個香港熱門的景點。不過最近有網民就在小紅書發文抱怨，指學校擠滿了遊客，路也被小孩堵住，帶來極大困擾。



香港大學學生把校內人潮拍片放到小紅書（小紅書截圖）

近日有香港大學學生在小紅書發布了一段影片，鏡頭圍繞拍攝香港大學的校園一周，看到滿滿都是前來參觀的旅客，乍看有不少還是小朋友。大部份人都手持電話在拍照，還有一條長長的人龍排隊等待上前打卡，不少學生趕返學時都要在人群中穿插。

發布影片的網民指：「今天下午回去上課發現遊客特別多，下課想去吃飯在ustreet走的時候被一些小孩子給堵住了，希望大家都能照顧好小朋友。」樓主在留言區更表示曾試過邵逸夫樓上課時，甚至看到有遊客在外面路過，相當離譜。此外，也有網民在小紅書貼出香港大學站被迫爆的情景，「知名旅遊景點hku不懂這破學校有啥好看的」。

在小紅書搜尋「香港大學」，就能夠找到大學打卡的攻略、參觀攻略，詳細列出香港大學各個打卡位置，包括港大紅牆、許士芬地質博物館、荷花池、莊月明文娛中心、梅堂及禮儀堂，令香港大學成為香港熱門打卡景點之一，每天都擠滿前往打卡的人們。隨著新學期開始，學生開始回校上課，大批旅客開始為學生帶來困擾。

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旅客讓學生們苦不堪言，有學生網民留言指：「上課也能偶爾看到有遊客在外面路過」、「呢幾日返好多細路橫衝直撞……我行路好似玩閃避球……好累」、「MTR等電梯、升降機排長龍」、「搞到學生吃飯都買不到」、「昨天居然有人在學校抽煙」。

海量垃圾遺留在桌上。（小紅書圖片）

過去亦有不少香港大學學生在小紅書發文投訴旅客，指他們攻佔食堂，導致學生無法在午飯時間用餐，後來食堂已經張貼告示只招待學生、教職員及相關人士。此外，旅客在校園留下大量垃圾亦令學生們無法忍受。